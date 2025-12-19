Publieke mobiliteit: samenwerking voor betere bereikbaarheid in alle regio’s

Staatssecretaris Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu) stuurt vandaag een brief over de verkenning Publieke Mobiliteit naar de Eerste en Tweede Kamer. Berenschot voerde het onderzoek uit in opdracht van vijf ministeries: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek laat zien hoe openbaar vervoer en doelgroepenvervoer beter op elkaar kunnen aansluiten om alle regio’s bereikbaar te houden.

Staatssecretaris Aartsen: “Met vijf ministeries en veel betrokken regio’s wordt gewerkt aan betere bereikbaarheid. Door het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer te combineren, kunnen we een efficiënter systeem maken dat meer keuzevrijheid en zelfredzaamheid biedt voor alle reizigers, ongeacht beperking of woonplaats.”

In de provincie Zeeland en de regio Drechtsteden zijn de eerste twee publieke mobiliteitsprojecten vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al van start gegaan. Meerdere regio’s volgen vanaf 2026.

Wat is publieke mobiliteit?

Publieke mobiliteit brengt verschillende vormen van vervoer samen. Het gaat in eerste instantie om het doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met een beperking) en openbaar vervoer, maar er zijn ook kansen voor bijvoorbeeld deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer. Waar de verschillende vervoersystemen nu nog onafhankelijk van elkaar zijn georganiseerd, werken ze in de toekomst meer samen.

Dit maakt het vervoer flexibeler, helpt mensen zelfstandiger te reizen en zorgt dat het systeem efficiënter en toekomstbestendig is. Vanaf 2026 werken de vijf ministeries samen met andere overheden, (branche)organisaties en vervoersbedrijven om te bepalen hoe publieke mobiliteit wordt georganiseerd en gefinancierd.

Regionale initiatieven en resultaten

Het eerste project in Zeeland is dit jaar gestart en kreeg een beoordeling van 4,8 uit 5. Het ministerie van Infrastructuur gaf Zeeland €6 miljoen als opstartbijdrage. In de Drechtsteden is recent een vergelijkbaar project begonnen. In 2026 volgen vijf andere regio’s met een totaalbudget van €5 miljoen. Deze regionale projecten laten zien wat nodig is om een goed werkend publiek mobiliteitssysteem in te richten.