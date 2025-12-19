Wetswijziging hospitaverhuur naar Raad van State

Het kabinet heeft besloten om de wetswijziging die hospitaverhuur aantrekkelijker moet maken naar de Raad van State te sturen voor advies. Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil het wetsvoorstel komend voorjaar naar de Tweede Kamer sturen. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat meer mensen een kamer gaan verhuren in hun eigen huis. Het beter benutten van bestaande gebouwen is – naast nieuwbouw – een manier om de woningnood aan te pakken.

In het wetsvoorstel zitten geen grote wijzigingen ten opzichte van de versie die afgelopen zomer in consultatie lag. In de wet komt voor hospitaverhuur een speciaal huurcontract van maximaal vijf jaar en een kortere opzegtermijn van één maand in de eerste maand. Daarnaast wordt het makkelijker om het hospitacontract te beëindigen bij verkoop van de woning of overlijden van de hospita. Voor huurders kan de jaarlijkse inkomensafhankelijke hogere huurverhoging vervallen of verminderen als die het gevolg was van hospitaverhuur.