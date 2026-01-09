Benoeming directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs bij OCW

Mirjam Koster-Wentink wordt directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming gaat in op 1 mei 2026.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de schakel tussen iedereen in het onderwijs: studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers en overheidsorganisaties. DUO zorgt onder meer voor de financiering van onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen, organiseert examens en verzamelt en beheert (onderwijs)gegevens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

De directeur-generaal (DG) DUO leidt de organisatie van 3500 medewerkers en is eindverantwoordelijk voor de transitie van DUO naar een moderne publieke dienstverlener. Samen met 2 hoofddirecteuren bepaalt de DG de koers en zorgt ze voor ondersteuning van en advies aan de collega bestuursraadleden en de verantwoordelijke bewindspersonen over alle onderwerpen van DUO. De DG werkt nauw samen met diverse partners, zoals het politiek bestuur, onderwijsinstellingen en studenten. Door actief de verbinding te zoeken tussen deze perspectieven draagt DUO bij aan een onderwijsstelsel dat beter functioneert voor iedereen. Daarbij vormen optimale processen en systemen, stevige compliance en digitale transformatie belangrijke randvoorwaarden.

Mirjam Koster-Wentink MA is sinds 2018 voorzitter van het college van bestuur van ROC Graafschap College. Daarvoor was zij achtereenvolgens directeur Hospitality Business School en directeur Academie Creatieve Technologie bij Hogeschool Saxion. Zij behaalde een Master of Arts Strategisch Management aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.