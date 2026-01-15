Kabinetsdelegatie naar World Economic Forum in Davos

Minister-president Schoof neemt van dinsdag 20 t/m donderdag 22 januari 2026 in het Zwitserse Davos deel aan het World Economic Forum (WEF). Vanuit het kabinet zijn ook ministers Van Weel van Buitenlandse Zaken en Brekelmans van Defensie op verschillende dagen aanwezig bij het WEF.

De bewindslieden nemen in Davos deel aan diverse sessies en hebben onder andere ontmoetingen met collega’s en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook grote geopolitieke dossiers, zoals de stand van de vredesonderhandelingen met Oekraïne, zullen onderwerp van gesprek zijn.

Het WEF is een jaarlijkse, internationale bijeenkomst van meer dan tweeduizend politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, academici, maatschappelijke organisaties en journalisten. De top, die dit jaar A Spirit of Dialogue als overkoepelend thema heeft, start maandag 19 januari en duurt tot en met vrijdag 23 januari.