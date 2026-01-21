Minister-president Schoof bij Nationale Holocaust Herdenking

Minister-president Schoof is zondag 25 januari 2026 aanwezig bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Tijdens de herdenking legt de minister-president, samen met staatssecretaris Tielen van Jeugd, Preventie en Sport, namens de Rijksministerraad een krans bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’.

Het is dit jaar 81 jaar geleden dat Nederland is bevrijd en ook dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Sinds 2015 is de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, een door de VN vastgestelde internationale dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. Over de hele wereld worden op die datum slachtoffers van de Holocaust en andere genocides herdacht. Ook in Nederland zijn er rond deze dag bijeenkomsten, die worden afgesloten met de nationale herdenking.

De Nationale Holocaust Herdenking vindt ieder jaar plaats in het Wertheimpark in Amsterdam op de laatste zondag in januari.