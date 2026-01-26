Noordzeelanden spreken af samen 100 gigawatt windenergie op zee te ontwikkelen

Tijdens de Noordzeetop in Hamburg hebben Noordzeelanden afspraken gemaakt om de ontwikkeling van windenergie en energie-infrastructuur op zee te versnellen en beter te coördineren. Minister-president Dick Schoof en minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei waren aanwezig bij de top.

De energieministers van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk ondertekenden de verklaring van Hamburg (PDF) waarin zij afspreken voor 2050 gezamenlijk 100 gigawatt aan offshore windenergie te realiseren. IJsland neemt als waarnemer deel aan de verklaring.



Daarnaast wordt de samenwerking bij de planning van energie-infrastructuur op zee verbeterd. Door beter samen te werken, willen de landen kosten verlagen, de bouw versnellen en de energievoorziening in Europa versterken. Ook wordt ingezet op samenwerking rond groene waterstof om het energiesysteem verder te verduurzamen.



Deze afspraken dragen bij aan een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar Europees energiesysteem en bouwen voort op de gezamenlijke ambitie van de Noordzeelanden om tegen 2050 in totaal 300 gigawatt windenergie op de Noordzee te realiseren.