Belangrijke stap naar sterkere rechtspositie voor mensen met een beperking

Staatssecretaris Pouw-Verweij (VWS) ondertekent dinsdag 27 januari bij de Verenigde Naties in New York namens het kabinet het Facultatief Protocol dat hoort bij het VN-verdrag Handicap. Dit protocol geeft mensen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het toezichthoudende VN-comité wanneer er volgens hen niet aan het VN-verdrag Handicap wordt voldaan. De ondertekening van het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag Handicap markeert een belangrijke stap richting een samenleving waarin toegankelijkheid en gelijke behandeling van mensen met een beperking vanzelfsprekend zijn.

Staatssecretaris Pouw-Verweij (Langdurige en Maatschappelijke Zorg): Deze ondertekening en de daarbij behorende goedkeuring door het parlement betekent erkenning voor mensen met een beperking. Ik hoop dat niemand er ooit gebruik van hoeft te maken, maar het is een belangrijke stap richting een sterkere rechtspositie voor mensen met een beperking. Tegelijk blijven wij, samen met andere departementen, dagelijks werken aan de nationale strategie en werkagenda VN-Verdrag Handicap. Werk waar we met volle overtuiging aan bouwen.

Internationale klachtenmogelijkheid

Het Facultatief Protocol bij het VN‑verdrag voor de rechten van personen met een handicap biedt mensen met een beperking een extra mogelijkheid om hun rechten te laten gelden. Na ratificatie kunnen zij een klacht indienen bij het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap als iets in Nederland niet toegankelijk is of zij ongelijk worden behandeld, en een nationale rechtsgang al geprobeerd is. Het protocol is optioneel: landen die deelnemen aan het hoofdverdrag zijn niet automatisch gebonden aan dit extra klachtenmechanisme en moeten het afzonderlijk ratificeren om deze procedure toe te staan. Op dit moment kijkt de Raad van State naar het wetsvoorstel om het protocol te ratificeren, na hun rapport kan de Tweede Kamer de wet goedkeuren. Daarna volgt de officiële ratificatie van het protocol en treedt deze in werking.

Bezoek aan voorlopers in New York

Naast het ondertekenen van het Facultatief Protocol, doet staatssecretaris Pouw-Verweij tijdens het bezoek aan New York ook kennis op bij organisaties die vooroplopen in inclusie en toegankelijkheid. Zo wordt het NYU Ability Project bezocht, waar samen met mensen met een beperking wordt gewerkt aan ondersteunende technologie om (langer) zelfstandig thuis te wonen. Daarnaast staat bij dit bezoek een college disability studies op het programma. Ten slotte brengt de staatssecretaris een bezoek aan het Center for Independence of the Disabled (CIDNY), dat zich inzet voor de zelfstandigheid en rechten van mensen met een beperking in alle levensfasen.