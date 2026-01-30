Ministerraad akkoord: een bibliotheek in elke gemeente

In een tijd waarin informatie en kennis steeds belangrijker worden, is de bibliotheek van onschatbare waarde. Het kabinet wil dat iedereen toegang heeft tot een volwaardige bibliotheek. Om dit te garanderen wordt de Bibliotheekwet aangepast en komt er een zorgplicht voor de gemeenten en Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hiervoor is per jaar 60 miljoen euro beschikbaar. De gewijzigde wet gaat nu naar de Tweede Kamer voor de wetsbehandeling, eerder had de Raad van State geen opmerkingen bij het wetsvoorstel.

Minister Moes van Onderwijs Cultuur en Wetenschap: “Bibliotheken zijn niet alleen plekken waar boeken worden uitgeleend, ze vormen het hart van de lokale gemeenschap en stimuleren leven lang leren. We willen dat iedereen naar de bibliotheek kan. Dat doen we door een zorgplicht aan de bibliotheekwet toe te voegen. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders boeken vinden om thuis voor te lezen. En kunnen ouderen een computercursus volgen of elkaar vinden voor een kopje koffie.’’

Bibliotheken bieden toegang tot boeken, digitale bronnen, cursussen en activiteiten. Het aantal leden van een bibliotheek is de afgelopen jaren gestegen, nooit eerder waren er zoveel kinderen en jongeren aangesloten. In 2024 was bijna driekwart van alle kinderen tot 18 jaar lid van een bibliotheek, dat gratis is tot die leeftijd.

De introductie van een zorgplicht voor bibliotheken is het sluitstuk van een ontwikkeling die al langer bezig is. Uit een eerdere evaluatie van de Bibliotheekwet bleek dat het aantal bibliotheken afnam. Veel wijken en dorpen hadden geen vestiging meer, of alleen een afhaalpunt voor boeken. In de afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd. Gemeenten konden in 2023 en 2024 geld aanvragen voor een nieuwe of betere bibliotheek. Hierdoor zijn er in de afgelopen jaren 46 nieuwe vestigingen bijgekomen en 100 beperkte voorzieningen doorontwikkeld tot volwaardige bibliotheken.