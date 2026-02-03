Koning en minister-president ontvangen Duitse Bondsraadvoorzitter Bovenschulte

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Schoof ontvangen woensdag 4 en donderdag 5 februari de voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland, Andreas Bovenschulte.

De Koning ontvangt Bondsraadvoorzitter Bovenschulte woensdag in audiëntie op Paleis Noordeinde. Minister-president Schoof ontvangt hem donderdagmiddag op het ministerie van Algemene Zaken voor een overleg dat onder meer in het teken staat van zaken van bilateraal belang, zoals energie en waterstof, maritieme samenwerking en veiligheid.



Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadvoorzitter een bezoek brengt aan Nederland.