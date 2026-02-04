Positieve beoordeling Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

De Europese Commissie heeft op 4 februari 2026 het derde betaalverzoek van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan positief beoordeeld. De positieve beoordeling is een belangrijke stap naar officiële goedkeuring van het betaalverzoek en de uitbetaling van het daarbij horende bedrag van €551 miljoen uit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit. Deze faciliteit is opgericht tijdens de coronacrisis en helpt lidstaten bij het herstel en vergroten van de veerkracht van hun economie. Het eerste en tweede betaalverzoek, ter waarde van samen €2,5 mld., zijn reeds goedgekeurd door de Europese Commissie en uitbetaald aan Nederland.

Mijlpalen en doelstellingen

Om het gereserveerde geld uit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit te ontvangen, heeft Nederland afspraken gemaakt over te behalen mijlpalen en doelstellingen. Deze zijn onderdeel van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan. Het geld uit dit plan is bedoeld om bij te dragen aan verbeteringen op het gebied van o.a. digitalisering, innovatie en de energietransitie. Voor het derde betaalverzoek is op het gebied van digitalisering de IT-infrastructuur en cybersecurity bij het ministerie van Defensie versterkt. Daarnaast is ingezet op innovatie, onder meer door investeringen in de quantumsector, namelijk een faciliteit voor start-ups, onderzoeksbeurzen en een nieuw lab, en door het verstrekken van dertien beurzen voor de aanstelling van jonge onderzoekers binnen artificiële intelligentie.

Ter bevordering van de energietransitie zijn stappen gezet in de verduurzaming van de luchtvaart en is per januari 2026 de Energiewet in werking getreden, die o.a. bedrijven, huishoudens en netbeheerders meer mogelijkheden biedt om energie flexibel te gebruiken en de netcapaciteit beter te benutten. Ook zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en betrokken regio’s over de ontwikkeling van windenergie op zee. Tot slot zijn maatregelen genomen om witwassen tegen te gaan, waaronder het verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro voor goederen, dat op 1 januari 2026 is ingegaan.

Vervolg

Op de positieve beoordeling van de Commissie volgt nog een afrondende procedure, waarin alle EU-lidstaten zich mogen uitlaten over het oordeel van de Europese Commissie of vragen kunnen stellen aan Nederland. Na dit derde betaalverzoek is Nederland voornemens om in 2026 nog twee betaalverzoeken in te dienen om aanspraak te maken op de rest van de voor Nederland gereserveerde €5,4 mld uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit.