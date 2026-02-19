Hybride dreiging vanuit Rusland neemt toe

Naast de agressieoorlog in Oekraïne is een militaire escalatie tussen Rusland en het Westen voorstelbaar geworden. Ook maken de AIVD en MIVD zich zorgen over de toegenomen dreiging van Russische zogeheten hybride activiteiten in de grey zone: het schemergebied tussen vrede en oorlog.

Dat staat in de publicatie Tussen vrede en oorlog die de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gezamenlijk uitbrengen. Daarin bieden de diensten inzicht in de Russische dreiging die in Europa op verschillende manieren tot uiting komt.

De Russische krijgsmacht bereidt zich voor op de mogelijkheid van een conflict met de NAVO en voert verschillende activiteiten uit om de escalatiebereidheid van het Westen te testen. De inschatting van de diensten is dat Rusland nu nog niet klaar is voor een oorlog op grotere schaal, maar dat ze hier wel snel naartoe bouwen. Dit betekent niet dat Rusland momenteel ook daadwerkelijk de intentie heeft om hiertoe over te gaan. Maar het is wel van belang daarop voorbereid te zijn.

Verhoogd risico op schade door hybride activiteiten Rusland

De AIVD en MIVD zien ook dat Rusland al een tijd bezig is met het uitvoeren van hybride oorlogsvoering richting het Westen. Zo hebben Europese landen nu al te maken met cyberaanvallen, sabotage, beïnvloedingscampagnes en desinformatie. Ook zijn in Nederland verschillende Russische hybride activiteiten waargenomen, waaronder voorbereidingen voor sabotage.

De verwachting is dat Rusland dergelijke hybride activiteiten blijft inzetten. Daarbij zal Europa rekening moeten houden met de grotere risicobereidheid die Rusland in de loop van 2024 is gaan tonen.



De AIVD en MIVD achten het hierbij mogelijk dat Rusland, ook in Nederland, hybride activiteiten zal ontplooien die daadwerkelijk leiden tot materiële schade, fysiek letsel of de verstoring van vitale processen en beschadigingen aan de vitale infrastructuur.

Oorlog met Oekraïne voor Rusland onderdeel van breder conflict

De oorlog in Oekraïne is in Russische ogen nadrukkelijk onderdeel van een breder en existentieel conflict tussen botsende wereldbeelden. Dit conflict met het Westen speelt zich af op militair, economisch en ideologisch vlak. Een einde aan de oorlog tegen Oekraïne betekent daarom waarschijnlijk geen einde aan de vijandige houding tegen het Westen.