Intensievere samenwerking tussen België en Nederland op spoorgebied

Nederland en België gaan intensiever samenwerken op spoorgebied. Doel is om te zorgen voor een versnelling op een reeks spoordossiers, zoals de 3RX-verbinding, een railgoederenverbinding tussen Gent en Terneuzen en het ontwikkelen van verbindingen tussen België en Noord-Brabant (‘Brainport Eindhoven-Brussel’). Minister Jean-Luc Crucke (Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, namens België) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat, namens Nederland) ondertekenden hierover in Antwerpen een gezamenlijke verklaring.

Nieuwe uitdagingen in een snel veranderende wereld vragen om snelle actie, aldus de ondertekenaars. De gezamenlijke verklaring stelt dat de geopolitieke en -economische verhoudingen snel veranderen. Dat vraagt om meer samenwerking op het gebied van onder meer bereikbaarheid, veiligheid en militaire mobiliteit.

België en Nederland werken al samen bij het versterken van de grensoverschrijdende verbindingen. Het is nu zaak om het potentieel dat er zit in de samenwerking tussen beide landen verder te ontwikkelen en alle obstakels die er nog zijn te verwijderen. Daarom willen beide partijen die samenwerking intensiveren en van een nieuwe impuls voorzien. Zo kunnen uitdagingen effectiever worden opgepakt.

Staatssecretaris Thierry Aartsen: “De wereld verandert in hoog tempo. Goede grensoverschrijdende samenwerking is dan van strategisch belang - in economisch en militair opzicht. En als reiziger moet je gemakkelijk naar een ander land kunnen gaan. We geven nu een nieuwe impuls en versnelling aan de samenwerking tussen België en Nederland op het gebied van spoor. Deze verklaring is daarin een fantastische eerste stap. Het draagt bij aan de inzet van het nieuwe kabinet om verder te werken aan een betere bereikbaarheid en veiligheid van ons land in een internationale context.”

Minister Jean-Luc Crucke: “Onze samenwerking met Nederland is altijd constructief geweest, maar soms ontbrak het aan ambitie. Vandaag willen we daar nieuw leven in blazen, zodat we onze banden versterken en de ontwikkeling van veilige en efficiënte grensoverschrijdende spoorverbindingen kunnen versnellen.”

Brede blik op dossiers

België en Nederland gaan de bestaande samenwerking intensiveren en versnellen door gericht aan de slag te gaan met een aantal belangrijke spoordossiers. Er wordt daarbij scherp gekeken hoe de economische verbondenheid tussen de grensregio’s beter benut kan worden.

België en Nederland zullen nauwer samenwerken om niet alleen de connectiviteit, maar ook de capaciteit van grensoverschrijdende lijnen te verbeteren. Daarnaast moet ook gedacht worden aan nieuwe verbindingen zoals 3RX en de railgoederenverbinding tussen de haven van Gent en Terneuzen. Ook wordt onder meer gekeken naar nieuwe verbindingen tussen de Nederlandse provincies Brabant en Limburg en België. Besloten is om onder andere een connectie tussen Brainport Eindhoven en België (Brussel) te bestuderen. Beide landen willen verder tot meer afstemming komen rond meer capaciteit voor grensoverschrijdende militaire mobiliteit en betere weerbaarheid van het spoor.

Om deze projecten tot een goed einde te brengen hebben beide landen afgesproken dat de verantwoordelijke bewindspersonen elkaar tenminste eenmaal per jaar spreken. Deze vergaderingen hebben als doel om de voortgang van de projecten te waarborgen. Dit wordt aangevuld met halfjaarlijkse vergaderingen van de Belgisch-Nederlandse werkgroep, naast vergaderingen tussen de deskundigen van elk spoordossier. Het is bedoeling dat België en Nederland komende zomer hun handtekening zetten onder een afsprakenkader met daarin een reeks spoordossiers.

Betrekken van partijen

De afspraken bouwen voort op de bestaande samenwerking én op spoorafspraken tussen België en Nederland uit 2022. De intensivering vraagt wel om extra inzet en - waar nodig - inhoudelijke verdieping. Daarom is afgesproken bij de aanpak, waar nodig en relevant, de regionale partijen en spoorinfrastructuurbeheerders te betrekken.