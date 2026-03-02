Eerste werkbezoek defensieminister Yeşilgöz-Zegerius is in Oekraïne en Polen

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Defensie) is in Oekraïne geweest. Het was haar eerste werkbezoek voor Defensie. Ze bezocht het land samen met haar collega van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. In Kyiv sprak zij met president Volodymyr Zelensky en haar Oekraïense collega Mykhailo Fedorov. Vervolgens is de bewindsvrouw in Polen op bezoek geweest bij de Air and Missile Defence Task Force. Hierbinnen verdedigen momenteel zo’n 230 Nederlandse militairen het NAVO-luchtruim aan de Oostflank, onder meer met Patriot-luchtverdedigingssystemen.

Yeşilgöz-Zegerius en Berendsen beloofden in Kyiv dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen. Verder waren de samenwerking met partners en de strategische ontwikkelingen in Oekraïne onderwerpen van gesprek.

Langdurige vrede

Ook tijdens een persmoment in de Oekraïense hoofdstad liet ze er geen misverstand over bestaan: “Nederland blijft een voortrekkersrol spelen bij de steun. We blijven ons maximaal inzetten voor een langdurige vrede, die essentieel is voor de veiligheid van ons allemaal.” De samenwerking gaat ook de andere kant op. Nederland kan veel leren van de militaire innovaties en ervaringen die Oekraïners opdoen op het moderne slagveld.

Troepenbezoek

In Polen liet de bewindsvrouw zich bij de Air and Missile Defence Task Force informeren over het luchtverdedigingswerk dat Russische agressie op afstand moet houden. De voornaamste taak is het beschermen van een logistiek knooppunt voor hulp aan Oekraïne.