Minister-president Jetten bezoekt president Macron

Minister-president Jetten brengt woensdag 11 maart 2026 een kennismakingsbezoek aan president Macron van Frankrijk. De ontmoeting staat in het teken van de intensieve bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk en vindt plaats in aanloop naar de Europese Raad, later deze maand. Tijdens een werklunch op het Élysée-paleis zal onder meer gesproken worden over de oorlog in Oekraïne, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie.