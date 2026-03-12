Guadeloupe aanvaardt officieel leerstoel Koninkrijksrelaties met oratie

Prof. dr. Francio Guadeloupe, bijzonder hoogleraar Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties, hield vandaag, donderdag 12 maart, zijn oratie bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Guadeloupe hield zijn inaugurele rede als houder van de leerstoel Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties. Deze leerstoel is in 2024 ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Tijdens zijn oratie getiteld Nederlands-Caribische studies: Antropologisch onderzoek van het Koninkrijk der Nederlanden betoogde Guadeloupe dat het onmogelijk is om het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland in de 21ste eeuw te beschouwen als gescheiden werelden met elk hun eigen, strikt afgebakende 'inheemse' cultuur. Dat zou namelijk onderschatten hoe de levenslopen van mensen in het Koninkrijk op alledaags niveau met elkaar verweven zijn.

Circulaire migratie

Veel mensen van Caribisch-Nederlandse afkomst zijn onderdeel van een circulaire migratie binnen het Koninkrijk: ze wonen, studeren een aantal jaar in Nederland, gaan terug naar de eilanden om er te werken en bij te dragen, en migreren daarna weer naar Nederland omdat er daar meer mogelijkheden zijn. Psychologisch blijft deze groep verbonden met beide kanten van de oceaan. De realiteit van deze circulaire migratie en psychologische verbinding is niet breed bekend. Andersom zijn er ook mensen van Nederlandse afkomst die naar de eilanden verhuizen of er een gedeelte van het jaar verblijven; ook zij noemen het Caribisch deel van het Koninkrijk hun thuis.

Onderzoekslijnen

Voor de leerstoel heeft Guadeloupe een aantal onderzoekslijnen opgesteld die onder andere gaan over de culturele en intellectuele trans-Atlantisch verwevenheid en wat die verwevenheid betekent voor familiebanden en (romantische) relaties.

Antropologische film

Als onderdeel van de Leerstoel heeft Guadeloupe recent een antropologische film gemaakt, getiteld ‘Changá’ (‘Dubbelspel’). De film neemt de kijker mee in een ritme van de filosofie van het dominospel: hoe reageren mensen op wat het leven hen toebedeelt? Ook hier komt het thema identiteit prominent naar voren. Changá is afgelopen januari in première gegaan op Aruba en Curaçao. Er volgen nog vertoningen in Nederland en op de andere eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie voor de leerstoel, ook wel het curatorium genoemd, bestaat uit voorzitter Eileen Moyer, professor antropologie van ecologie, gezondheid en klimaatsverandering aan de Universiteit van Amsterdam, Rachel Spronk, professor antropologie van seksualiteit en gender aan de Universiteit van Amsterdam, Esther Captain, KNAW bijzonder hoogleraar Intergenerationele Impact van Slavernij en Kolonialisme aan de Universiteit Utrecht, en René Bagchus, Directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK, als adviserend lid.

Formeel diende de oratie voor Guadeloupe als de aanvaarding van zijn functie als bijzonder hoogleraar. Een oratie is een belangrijk evenement met veel ceremonieel. Zoals gebruikelijk werd de oratie bijgewoond door andere hoogleraren, allen gekleed in een toga.

Waardevol

René Bagchus feliciteerde Guadeloupe namens het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK. ‘Ik ben blij met de waardevolle inbreng van Francio Guadeloupe aan de verbreding van de Caribische kennis en hoe wij in het Koninkrijk samenleven. Ik kijk zeer uit naar de verdere resultaten van het onderzoek van Francio. Ik ben ervan overtuigd dat zijn onderzoeken en inzichten een bijdrage gaan leveren aan een dieper begrip en de verbinding in ons Koninkrijk’. Bij de oratie was ook aanwezig Directeur-generaal Koninkrijksrelaties Barbera Wolfensberger.

Kennisfunctie

Het directoraat-generaal is twee jaar geleden gestart met de ontwikkeling van een Koninkrijksrelaties-kennisfunctie, om het beleid met betrekking tot de zes Caribische eilanden meer te stoelen op Caribische kennis en knowhow. Om die redenen heeft BZK twee leerstoelen Koninkrijksrelaties geïnitieerd, waarvan Guadeloupe’s Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties er een is.