Stap dichterbij sterke lokale omroep voor iedereen: wetsvoorstel lokale omroepen naar de Kamer

De lokale omroep doet verslag van de gemeenteraadsverkiezingen, maakt reportages in de wijk en volgt de plaatselijke voetbalclub. Om de positie van lokale omroepen te verstevigen zodat zij hun journalistieke taken beter kunnen vervullen, stuurt minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De financiering van de omroepen vindt in het voorgestelde stelsel voortaan plaats vanuit het Rijk en er komt € 18 miljoen bij. Het aantal lokale omroepen wordt teruggebracht van ruim 200 naar 80, met een duidelijke streekfunctie en een stevigere, toekomstbestendige organisatie.

Minister Letschert: “Lokale omroepen bewaken de democratie dicht bij huis en zorgen voor verbinding met de lokale cultuur. Ze vertellen de verhalen die de landelijke media niet bereiken en zorgen ervoor dat je weet wat er speelt in jouw directe omgeving. Met deze wetswijziging komen er meer stabiele omroepen die extra journalisten kunnen inhuren. Dat is een enorme stap dichterbij toegang tot kwalitatieve lokale journalistiek voor iedereen.”

Het huidige lokale omroepstelsel is aan versteviging toe. Knelpunten zijn nu bijvoorbeeld onvoldoende financiering en veel lokale omroepen werken op een te kleine schaal. Ook zijn zij vaak helemaal afhankelijk van vrijwilligers en is er te weinig journalistieke capaciteit. Dit wetsvoorstel omvat een breed pakket aan maatregelen waarmee de lokale omroepen een sterkere positie krijgen.

Aantal omroepen van 200 naar 80

In het nieuwe stelsel wordt het aantal lokale omroepen teruggebracht van ruim 200 naar 80. Lokale publieke omroepen gaan vaker gebieden met meerdere gemeenten bedienen. Dat zorgt voor meer financiële ruimte en meer samenwerking waardoor omroepen de journalistieke kwaliteit kunnen verbeteren. De streekindeling komt voort uit een samenwerking tussen de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In aanloop naar het nieuwe stelsel werken veel lokale omroepen al samen, of bereiden zich hierop voor.

Financiering

De financiering van de lokale omroepen komt nu nog uit het gemeentefonds, dat is een bedrag van ongeveer € 13 miljoen. Daarbovenop investeert het Rijk nog eens structureel € 18 miljoen extra. Dat totaalbedrag wordt voortaan door het Rijk aan de lokale omroepen uitgekeerd, zo weten lokale omroepen zeker dat ze vijf jaar lang een vast budget hebben om hun werk te doen. Omdat de financiering niet meer volledig van gemeenten komt, kunnen lokale omroepen onafhankelijker opereren en hun rol als waakhond beter vervullen. Gemeenten kunnen ook in het nieuwe stelsel wel financieel blijven bijdragen aan de lokale omroep.

Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel nog dit jaar wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kan het nieuwe stelsel op 1 januari 2028 beginnen.

Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een hervorming van het landelijke publieke omroepstelsel. Het streven is om die wet voor de zomer in internetconsultatie te laten gaan.