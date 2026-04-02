Evaluatierapport Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen gereed

De samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten binnen de Landspakketten, heeft in de afgelopen jaren daadwerkelijk bijgedragen aan het op gang brengen van hervormingen. Dit concludeert een onafhankelijke evaluatiecommissie die in de afgelopen maanden onderzoek heeft gedaan. Structurele hervormingen vragen echter ook meer tijd, aldus de commissie.

Eind 2020 zijn tussen Nederland en elk van de landen afzonderlijk afspraken gemaakt over de financiële steun die Nederland gaf rond de Covid-19 pandemie. Deze hingen samen met hervormingen bij de overheid. De afspraken over de hervormingen zijn vastgelegd in zogenoemde Landspakketten. Sinds begin 2021 werken Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan deze hervormingen. Ze worden daarbij ondersteund door de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met het sluiten van de ‘Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen’ heeft deze samenwerking in april 2023 een juridische basis gekregen.

Doelen Landspakketten nog steeds overeind

Het doel van de samenwerking, versterken van de economische weerbaarheid en bestuurskracht van de landen, staat volgens de commissie nog steeds overeind.

De Landspakketten bestaan uit ingrijpende hervormingen op vele terreinen. Van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het ondernemersklimaat, tot en met het moderniseren van de belastingdienst en de dienstverlening van de overheid.

Al deze hervormingen moesten tegelijkertijd worden voorbereid en uitgevoerd. Dit in combinatie met beperkte uitvoeringscapaciteit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de nasleep van de Covid-19-crisis, maakten de uitvoering tijdrovend en complex. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat er beweging kwam in trajecten die eerder moeilijk van de grond kwamen. Dit komt doordat gezamenlijk vastgelegd werd welke projecten moesten worden uitgevoerd. De landen hadden hierbij zelf de regie in handen en werden ondersteund door de TWO.

Onderlinge verschillen

De commissie wijst er in haar rapport ook op dat er verschillen zijn tussen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zo zijn de hervormingen op Aruba onderdeel van de eigen beleidsplannen. Voor Curaçao is het van belang dat de komende tijd duidelijkheid komt over bestuurlijk commitment en welke hervormingen prioriteit hebben. Sint Maarten heeft als kleinste land de meest kwetsbare uitgangspositie. Onder meer omdat de uitvoeringscapaciteit nog beperkter is dan in de andere landen.

Onafhankelijk onderzoek en evaluatie

In de afgelopen maanden is de samenwerking op de Landspakketten geëvalueerd door een onafhankelijke commissie. De commissie bestaat uit 5 leden die op grond van hun deskundigheid zijn benoemd. Elk van de 4 betrokken landen heeft een commissielid aangewezen.

Aanbieding rapport en vervolgproces

Het rapport van de evaluatiecommissie is afgelopen week aangeboden aan de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en aan de staatssecretaris van BZK Eric van der Burg. De uitkomsten van de evaluatie worden nu aangeboden aan de Tweede Kamer en de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het kabinet komt na de zomer met een inhoudelijke reactie op de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie.