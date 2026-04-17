Benoeming staatsraden bij Raad van State

De heer mr. drs. S. Lanshage, mevrouw mr. K. Geertsema, de heer mr. A.C. Rop en de heer mr. J. Langer worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid om hen voor benoeming voor te dragen.

De heer Lanshage (47 jaar) is momenteel rechter in het Gerecht van eerste aanleg Curaçao. Mevrouw Geertsema (50 Jaar) is momenteel universitair docent migratierecht aan de Radboud universiteit. De heer Rop (47 jaar) is momenteel senior rechter bij de rechtbank Rotterdam en de heer Langer (53 jaar) is momenteel hoofd van de afdeling Europees recht van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De benoeming van Sander Lanshage gaat in per 10 augustus 2026, van Karen Geertsema en Arco Rop op 1 september 2026 en van Jurian Langer op 1 oktober 2026.