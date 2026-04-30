Definitief besluit beëindiging NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz, NPO 2 Extra, BVN en BVN Online

Minister Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft goedkeuring gegeven voor de beëindiging van radioprogrammakanalen NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz per 1 januari 2026 en de televisieprogrammakanalen NPO 2 Extra en BVN, en het overige programmakanaal BVN Online per 31 december 2026.

Een bestaand kanaal stoppen

Als de NPO bestaande aanbodkanalen wil beëindigen, moet de minister goedkeuring verlenen. Nederland heeft met de Europese Commissie afgesproken dat daarvoor een transparante procedure wordt gevolgd.

De gevolgde procedure in het kort:

de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseren de minister;

binnen 6 maanden komt er een definitief besluit.

Aanvraag beëindiging aanbodkanalen

NPO heeft in de begroting 2026 een aanvraag ingediend voor ministeriële instemming met de beëindiging van de genoemde aanbodkanalen.

Wat zijn NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz, NPO 2 Extra, BVN en BVN Online

NPO Campus Radio is een kanaal met een focus op talentontwikkeling en biedt nieuw radiotalent een podium voordat het klaar is voor het hoofdpodium.

NPO Soul & Jazz is een radiozender met een focus op soul - en jazzmuziek en bijpassende genres en heeft gesproken programmering.

NPO 2 Extra is een lineair aanbodkanaal dat aanbod over cultuur uitzendt.

BVN en BVN Online verzorgen media-aanbod voor Nederlandstaligen in het buitenland.

Kennisgeving en terinzagelegging definitief besluit beëindiging aanbodkanalen

Het definitieve besluit van de minister bevat de instemming met de beëindiging van de radioprogrammakanalen NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz, de televisieprogrammakanalen NPO 2 Extra en BVN, en het overige programmakanaal BVN Online. Op 30 april is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het besluit. Het besluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.

Indienen bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Indiening per post geschiedt aan:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Postbus 16375

2500 BJ ’s-Gravenhage

Indiening per e-mail geschiedt aan: nieuwedienstenNPO@minocw.nl.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan het ministerie worden verstuurd.

Meer aanvullende informatie in onderstaande links