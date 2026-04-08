Pilot subsidieregeling voor monumentale woonhuizen in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland krijgt een pilot subsidieregeling voor de instandhouding van monumentale woonhuizen. In september 2026 kunnen eigenaren subsidie aanvragen om hun monument te restaureren. De regeling heeft een eenmalig budget van 1,1 miljoen dollar. Het Nationaal Restauratiefonds stelt dit geld beschikbaar. Met deze pilot wordt praktijkervaring opgedaan voor toekomstig monumentenbeleid in de regio. De regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Minister Rianne Letschert (OCW): ,,Bezitters van monumentale woonhuizen in Caribisch Nederland vinden moeilijk financiering, waardoor sommige panden dreigen te vervallen. Voor het eerst gaat er nu subsidie rechtstreeks naar eigenaren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dat is belangrijk, want monumenten verbinden mensen met hun geschiedenis en cultuur. Ze geven een plek karakter en herinneren bewoners aan wie ze zijn en waar ze vandaan komen.’’

In Europees Nederland zijn er al langer subsidieregelingen voor monumenteneigenaren, maar in Caribisch Nederland nog niet. En dat terwijl de behoefte daaraan op de eilanden wel groot is. Eigenaren van monumenten in Caribisch Nederland hebben te maken met hoge onderhoudskosten door de eilandligging, schaarsheid aan specialistische materialen en hoge transportkosten.

Groot onderhoud en restauratie

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De regeling richt zich op particuliere eigenaren van woonhuis-monumenten die (groot) onderhoud of restauratie nodig hebben op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De instandhoudingskosten voor subsidie moeten hoger zijn dan $25.000 en worden tot $100.000 gesubsidieerd.

Ook monumenten (historische panden ouder dan 50 jaar) zonder beschermde status komen voor subsidie in aanmerking. Het gaat om gebouwen die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, kunstwaarde of historische betekenis. De regeling wordt opengesteld van 1 tot en met 30 september 2026. Subsidie aanvragen kan alleen binnen deze periode.

De RCE heeft de regeling uitgewerkt. Op de website staat de meest actuele informatie: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/s/subsidieregeling-monumenten-caribisch-nederland