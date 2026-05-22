Minister-president Jetten bij EU-Westelijke Balkan Top in Montenegro

Minister-president Jetten neemt vrijdag 5 juni 2026 deel aan de EU-Westelijke Balkan Top in Montenegro. Deze top is een informele bijeenkomst van EU-staatshoofden en regeringsleiders en richt zich op de betrekkingen met de Westelijke Balkan. De nadruk ligt op het versterken van de samenwerking op het gebied van veiligheid, weerbaarheid, migratie en hervorming, mede met het oog op de geleidelijke integratie van de Westelijke Balkanlanden in de EU.