Statement staatssecretaris Van der Burg inzake beëindigen zoektocht vermiste Erik Matthijsen op Saba

Met veel medeleven heb ik kennisgenomen van het nieuws dat de zoektocht naar de vermiste wandelaar op Saba geen duidelijkheid heeft gebracht. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en naasten van Erik Matthijsen.

Ik wens hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ook spreek ik mijn waardering uit voor de inzet van de hulpdiensten, vrijwilligers, het openbaar lichaam van Saba, USAR en anderen die de afgelopen dagen hebben meegezocht op Saba.