Onderwijsminister Letschert investeert € 6,6 miljoen in samenwerking mbo en bedrijfsleven in de regio

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft deze week de eerste aanvraagronde van 2026 afgerond. Het fonds stelt € 6,6 miljoen beschikbaar voor zes projecten die de samenwerking tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio versterken. De projecten richten zich op uitdagingen in een breed scala aan sectoren, van autoherstel tot veiligheid en logistiek. Het kabinet draait bovendien de eerdere bezuiniging op het fonds terug en brengt het weer terug op het oorspronkelijke niveau.

Minister Letschert: "Het is super dat dankzij het Regionaal Investeringsfonds deze projecten opgestart kunnen worden. Het innovatief inrichten van de samenwerking tussen mbo-instellingen en werkgevers is van groot belang. De kennis en ervaring die studenten hiermee op kunnen doen is hard nodig. We zitten namelijk te springen om talent dat ervoor zorgt dat we de grote opgaven in ons land, zoals de tekorten in de zorg en de energietransitie, goed voorbereid aan kunnen gaan.’’

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven

De projecten bieden innovatieve oplossingen in verschillende sectoren, zoals autoherstel, de creatieve sector, de techniek en de logistiek. Zo bouwt het project Smart Logistics for Brainport de bestaande samenwerking in de Brainport-regio uit om de transport- en logistieke sector verder te versterken. Deze sector verandert snel door onder andere de opmars van hightech. Met dit project wordt geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van docenten, het onderzoekend vermogen binnen de opleidingen en het slim werven van studenten om toekomstige tekorten tegen te gaan.

Autoherstel Academy staat voor soortgelijke uitdagingen: grote personeelstekorten en technologische ontwikkelingen (zoals elektrisch rijden en digitalisering) maken het werk complexer. Met dit project worden nieuwe onderwijsscenario’s uitgewerkt die beter aansluiten op de hedendaagse arbeidsmarktbehoeften.

In de regio Rivierenland gaat CircuLEREN 2.0 verder met het door ontwikkelen van niet-traditionele onderwijstrajecten gericht op kwetsbare groepen, zoals jongeren zonder startkwalificatie, statushouders en werkzoekenden. Met de onderwijstrajecten worden deze groepen opgeleid richting een passende plek op de arbeidsmarkt.

Kabinet draait bezuiniging terug

Dit kabinet werkt aan beroepsonderwijs van topkwaliteit. Innovatie verdient een plek in het hart van het mbo én het midden- en kleinbedrijf. Een goede samenwerking tussen mbo-instellingen en de arbeidsmarkt is daarbij noodzakelijk. Deze innovatieve samenwerkingen dragen bij aan het opleiden van studenten voor de arbeidsmarkt van de toekomst, waar vanuit de talentstrategie van dit kabinet op wordt ingezet. Met het Regionaal Investeringsfonds investeert het ministerie van OCW in deze samenwerkingen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie adviseert de minister van OCW over toekenning van subsidies vanuit het fonds. Het RIF heeft een looptijd tot en met 2027. Na afloop van deze periode wordt het budget teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau. De toekomstbestendigheid en verdere inrichting van het fonds worden in aanloop naar die periode opnieuw bezien.