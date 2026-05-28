Steun voor bouw 13.000 huizen

Minister Boekholt-O’Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) steunt met ruim 77 miljoen euro de bouw van 13.000 woningen waarvan 9.000 in het betaalbare segment. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Het geld is afkomstig uit een regeling (de Woningbouwimpuls) die het ministerie in 2020 openstelde voor gemeenten om woningbouw te stimuleren. Sommige projecten komen vanwege te grote investeringsrisico’s of complexe omstandigheden niet van de grond, maar gaan mede dankzij de subsidie alsnog door.

De subsidieregeling wordt in fases opengesteld. Bij deze laatste ronde was 95 miljoen euro beschikbaar. 24 Gemeenten dienden 26 aanvragen in ter waarde van 109 miljoen euro. De toetsingscommissie heeft 16 aanvragen positief beoordeeld en 77,7 miljoen toegekend. Het budgetrestant blijft beschikbaar voor een volgende ronde in het najaar.

Met de subsidie wordt de bouw van 13.000 woningen ondersteund. Koploper is Leeuwarden met 3.034 woningen, gevolgd door Deventer (2.103) en Oss (1.600). Het merendeel van de ondersteunde projecten (69%) betreft betaalbare woningen (9.000). Dit gaat om sociale huur, middenhuur, of gereguleerde koop.

Minister Boekholt – O’Sullivan: “We moeten niet alleen meer, maar ook betaalbaar bouwen. Voor iedere portemonnee een woning om je thuis te voelen. Daarom ben ik blij dat gemeenten deze regeling gebruiken om aan het aantal betaalbare woningen een flinke zet te geven.”

Sinds de openstelling van de Woningbouwimpuls is 1,3 miljard euro subsidie verleend. Hiermee is de bouw van zo’n kwart miljoen woningen ondersteund. Qua aantal vergelijkbaar met alle woningen in Den Haag. Twee derde daarvan valt in het betaalbare segment.

Voor de periode 2025-2029 is gemiddeld 1 miljard per jaar beschikbaar, verdeeld over meerdere regelingen. Ook is er geld gereserveerd voor de metropoolregio Eindhoven (MRE), waar de vraag naar woningen groot is. Tegelijk met de Woningbouwimpuls maakt minister Boekholt-O’Sullivan bekend in totaal 4 miljoen euro toe te kennen voor de bouw van 300 woningen (waarvan circa 70 % betaalbaar).

