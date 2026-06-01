Yeşilgöz in Singapore: “Regionale spanningen zijn niet langer regionaal”

“De veiligheid in Europa en Azië is steeds meer met elkaar verbonden.” Dat zei minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius afgelopen weekend in Singapore. Samen met Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim nam ze deel aan de Shangri-La Dialogue. Dat is de grootste Defensie- en veiligheidsconferentie van Azië.

We leven in een wereld waarin crises niet langer beperkt blijven tot één regio. Een raket die in het ene gebied wordt gelanceerd, heeft duizenden kilometers verderop gevolgen. Denk aan scheepvaartroutes, voedselprijzen en energiemarkten. Een cyberaanval op het ene continent kan ziekenhuizen, havens en satellieten op een ander continent ontregelen. Een oorlog in Europa omvat drones uit Iran en soldaten en munitie uit Noord-Korea, aldus Yeşilgöz.

Volgens de minister is de les duidelijk: onze veiligheid is onderling verbonden. Daarom moet de verantwoordelijkheid voor die veiligheid ook gedeeld worden. Tijdens de conferentie hadden Yeşilgöz en Eichelsheim bilaterale ontmoetingen met hun ambtsgenoten uit de landen in de regio, zoals Zuid-Korea, Australië en India. Het verder verdiepen van samenwerkingen op het gebied van technologie, defensie-industrie en gezamenlijke oefeningen kwam daar aan bod.

Eichelsheim benoemde in deze gesprekken welke ingrediënten essentieel zijn om de Russische dreiging het hoofd te bieden. Het gaat volgens hem om multilateralisme, dus samenwerking op basis van gedeelde waarden. Daarnaast is pragmatisme van belang, het aanpassen van aanpak en aangaan van nieuwe partnerschappen. Verder moet er mondiaal worden gedacht, want bedreigingen op het gebied van cyber, informatie en ruimte kennen geen grenzen.

Europese Indo-Pacifische strategie

Daarnaast nam Yeşilgöz deel aan een paneldiscussie. Daarbij gingen ze in gesprek met internationale jonge professionals die zich bezig houden met de Indo-Pacific. Volgens Yeşilgöz is Nederland een van de drijvende krachten achter de Europese Indo-Pacifische strategie. Nederlandse militaire eenheden trainen regelmatig samen met regionale partners. Dat gebeurt tijdens oefeningen zoals Super Garuda Shield, Exercise Komodo en de aanstaande Rim of the Pacific-oefening.

Ook heeft Nederland de samenwerking met partners zoals Japan versterkt. Dat gebeurde onder meer door gezamenlijke trainingen met geavanceerde capaciteiten, zoals het F-35 gevechtsvliegtuig.

Op dit moment is het Nederlandse fregat Zr.Ms. De Ruyter actief in de Indo-Pacific. “Het schip onderhoudt contact met partners in de hele regio”, aldus de minister. “Het heeft Kochi, Surabaya en Manila al bezocht en bevindt zich nu in Vietnam.” Yeşilgöz benadrukt dat het fregat de geplande route volledig in overeenstemming met het internationaal recht volgt.

Ook de oorlog in Oekraïne kwam tijdens de discussie aan bod. Die heeft gevolgen voor de hele wereld, ook voor landen in Azië.

Kabels en pijpleidingen

De minister onderschreef tijdens de conferentie een verklaring over de bescherming van onder meer onderzeese kabels en pijpleidingen. Naast Singapore gebeurde dat samen met landen als Australië, Frankrijk, Qatar, Thailand en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen kunnen hierdoor beter kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van bescherming van vitale infrastructuur.