De asielinstroom van week 43, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg circa 770.
De totale asielinstroom is als volgt onderverdeeld:
- 520 eerste aanvragen
- 220 ingereisde nareizigers (excl. 8EVRM)
- 40 overige aanvragen, bestaande uit herhaalde aanvragen, hervestiging en herplaatsing.
De cijfers zijn afgerond op 10-tallen en betreffen voorlopige cijfers en kunnen marginaal afwijken. De definitieve asielcijfers en asieltrends worden maandelijks gepubliceerd op de website van de IND.