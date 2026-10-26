Nieuwsbericht 26-10-2026 | 10:49

De asielinstroom van week 43, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg circa 770.

De totale asielinstroom is als volgt onderverdeeld:

520 eerste aanvragen

220 ingereisde nareizigers (excl. 8EVRM)

8EVRM) 40 overige aanvragen, bestaande uit herhaalde aanvragen, hervestiging en herplaatsing.

De cijfers zijn afgerond op 10-tallen en betreffen voorlopige cijfers en kunnen marginaal afwijken. De definitieve asielcijfers en asieltrends worden maandelijks gepubliceerd op de website van de IND.