Nieuwsbericht 26-10-2026 | 15:19

Na het bezoek aan Fort Amsterdam en de batterij Rotterdam, dat in het teken staat van het slavernijverleden, zal minister-president Jetten een ander programma volgen.

Zijne Majesteit de Koning woont op maandagochtend 16 november de herdenking van 250 jaar The First Salute op Sint Eustatius bij. Ook minister-president Rob Jetten en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid Eric van der Burg zijn bij de herdenkingsceremonie. Daarnaast bezoekt Koning Willem-Alexander enkele projecten van de Regio Deal Statia 2026. Dit zijn projecten die op Sint Eustatius bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling, herstel van cultureel erfgoed en verbeteren van de kwaliteit van leven op Sint Eustatius.

Op uitnodiging van gezaghebber Francis gaat het gezelschap later op de avond naar de Knippenga Estate voor een officieel diner met vertegenwoordigers van de Statiaanse gemeenschap.

In de avond bezoekt het gezelschap het historische Fort Oranje waar een geluid- en lichtshow de geschiedenis van Sint Eustatius verbeeldt. Ook is er een optreden van zangeres Shirma Rouse.

Maandag 16 november

Herdenking van The First Salute

Met een erewacht wordt Koning Willem-Alexander in de vroege ochtend opgewacht door gezaghebber Francis om de herdenking van 250 jaar The First Salute bij te wonen.

Na het hijsen van de vlaggen start het plenaire gedeelte met het zingen van de volksliederen en het welkomstwoord van gezaghebber Francis. Daarna zal de Koning een toespraak houden. Met deelname van een Amerikaans schip volgt het re-enactment (saluutschoten) waarmee de herdenking voor 250 jaar onafhankelijkheid van de Verenigde Staten wordt afgesloten.

Opening Museum Fort Oranje

Het Museum Fort Oranje staat binnen de muren van Fort Oranje en vertelt de geschiedenis vanaf The First Salute door de ogen van tot slaafgemaakten. Door informatie en verhalen te delen wordt de slavernijgeschiedenis van het eiland voor bezoekers zichtbaar gemaakt. Na de openingshandeling door de Koning maakt de delegatie een rondgang door het museum. Tijdens de rondleiding spreken zij met enkele vertegenwoordigers van musea en organisaties die de totstandkoming van het museum op Sint Eustatius mede mogelijk hebben gemaakt.

Parade

Tijdens de jaarlijkse herdenking van Statia Day is het gebruikelijk dat padvinders en andere geüniformeerde groepen zich opstellen voor de parade. Koning Willem-Alexander en de delegatie zijn op het centrale plein in Oranjestad aanwezig om hen te groeten.

Fietstocht VR-zuilen

Ook maakt Koning Willem-Alexander een fietstocht langs VR-zuilen. De zuilen maken deel uit van de Digital Heritage Route en is een onderdeel van de Regio Deal Statia 2026. De zuilen zijn uitgerust met QR-codes en staan strategisch opgesteld bij belangrijke erfgoedlocaties op het eiland. Aan het begint van de fietstocht onthult de Koning de eerste zuil waarmee de route officieel is geopend.

Ontbijt

Na de fietstocht gaat de Koning naar de ontbijtlocatie waar hij met Statianen spreekt over leven op het eiland.

Fort Amsterdam en batterij Rotterdam



Vervolgens vertrekken de Koning en de delegatie naar een ander project van de Regio Deal: Fort Amsterdam en batterij Rotterdam. Hier wordt een gedenkplek verwezenlijkt met aandacht voor het slavernijverleden. De gedenkplek komt op de plaats waar duizenden tot slaafgemaakten aan land werden gebracht. Midden in Fort Amsterdam stond een gebouw van twee verdiepingen met lange galerijen. Beneden werden de tot slaafgemaakte mannen gevangengezet en boven de vrouwen. Hier was ook de markt voor de doorverkoop, naar plantages in de rest van het Caribisch gebied en Amerika. Na de afschaffing werd slavernij een taboe en is het fort met opzet verwaarloosd om de geschiedenis weg te stoppen. Koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten wandelen over het terrein, krijgen een toelichting op de restauratieplannen en spreken met leden van het Herdenkingscomité Slavernijverleden en met jongeren over de rol van dit verleden in hun leven.

Verpleeghuis

In de middag gaat Koning Willem-Alexander naar een verpleeghuis waar hij wordt bijgepraat over de stand van zaken aangaande een nieuw te bouwen centrum. De ambitie is om hierin het verpleeghuis, het ziekenhuis, de apotheek, Mental Health Care en de GGD samen te huisvesten. Ook dit centrum is onderdeel van de Regio Deal en benadrukt het belang van goede zorg dichtbij voor alle inwoners op het eiland. Ook spreekt de Koning met enkele bewoners en genodigde ouderen over het leven op Statia, tradities, herinneringen en de veranderingen op het eiland die zij hebben meegemaakt.

Appeltjeswinnaar Mega-D Youth Foundation

In de middag bezoekt de Koning appeltjeswinnaar Mega-D Youth Foundation. Deze organisatie zorgt dat jongeren op Sint Eustatius niet alleen eten krijgen, maar ook de kans om zich te ontwikkelen. Tijdens naschoolse programma’s krijgen kinderen eten, huiswerkbegeleiding en activiteiten waarbij spelen en leren samenkomen. Zo stimuleert de stichting positieve waarden, een gezonde levensstijl en onderwijs bij jongeren. Koning Willem-Alexander krijgt een rondleiding door het pand en spreekt met begeleiders en jongeren.

Sociale woningbouw

Het bezoek van de Koning aan Sint Eustatius wordt afgesloten met een wandeling door de wijk Golden Rock waar sociale woningbouwwoningen worden gerenoveerd. Koning Willem-Alexander loopt door de wijk en spreekt met bewoners over het wonen in de wijk en het belang van renovatie.