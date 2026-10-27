Nieuwsbericht 27-10-2026 | 15:22

Vrijheid, gelijkwaardigheid en veiligheid voor iedereen – dat zou het Nederland van nu moeten zijn. Helaas is dit voor vrouwen en lhbtiq+ personen in het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Zij ervaren dat deze waarden onder druk staan.

Het kabinet wil de komende 4 jaar de vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en lhbtiq+ personen in Nederland extra beschermen en vergroten. Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie) licht de kabinetsplannen toe in de Emancipatienota 2027-2030, getiteld ‘Vrijheid telt!’, die ze aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin gaat het onder meer om maatregelen om de hardnekkige ongelijkheid, onveiligheidsgevoelens en de loonkloof aan te pakken.

De nota Vrijheid telt! - Emancipatienota 2027-2030 bestaat uit 5 delen: