Nieuwsbericht 27-10-2026 | 10:15

Het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB) voor Schiphol is dinsdag gepubliceerd in het Staatsblad en treedt 1 november 2026 in werking. Het besluit herstelt de rechtsbescherming voor omwonenden, dringt de geluidsoverlast rond Schiphol terug en beëindigt de jarenlange gedoogsituatie. Hierdoor is er voor alle partijen weer juridische duidelijkheid.

In het LVB liggen de regels voor de operatie van Schiphol vast. Zoals welke banen het meeste worden gebruikt, omdat die de minste hinder voor de omgeving opleveren. Ook bevat het LVB veel meer handhavingspunten dan het oude LVB: 148 in plaats van 35. Die handhavingspunten bepalen hoeveel geluid er jaarlijks mag zijn op verschillende locaties rond de luchthaven. Als zo’n grens dreigt te worden overschreden, moet Schiphol daarop ingrijpen. En als de grens daadwerkelijk wordt overschreden, kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarop handhaven.

Sinds 2015 was er op Schiphol sprake van een gedoogsituatie: de regels uit het oude LVB werden niet meer gehandhaafd, omdat alle betrokken partijen andere afspraken hadden gemaakt over de beste manier om te vliegen. Maar de nieuwe regels zijn om verschillende redenen nooit vastgelegd. Daardoor konden omwonenden zich er dus ook niet op beroepen. Aan die situatie komt nu een einde.

Schiphol is goed voor ruim 110.000 banen in Nederland: 68.000 mensen werken direct op de luchthaven, en nog eens 45.000 mensen werken bij toeleveranciers of andere organisaties verbonden aan Schiphol. Door de hubfunctie zijn vanaf Schiphol ruim 300 bestemmingen over de hele wereld rechtstreeks te bereiken.

Minister Vincent Karremans: Schiphol verbindt ons met de wereld en is ontzettend belangrijk voor het verdienvermogen van Nederland. Tegelijkertijd gaat luchtvaart onvermijdelijk gepaard met hinder. Dat kan ik niet veranderen, maar wat we wel kunnen doen is die hinder beter begrenzen. Met dit nieuwe LVB doen we dat, en herstellen we de rechtsbescherming van de omwonenden van Schiphol. Ik ben trots dat we na een jarenlang traject deze mijlpaal hebben bereikt, met een goede balans tussen de belangen van omwonenden en de economie.”

Perspectief

In het LVB is het maximum van 478.000 vliegtuigbewegingen vastgelegd. Dat aantal staat, tot het geluidsdoel voor Schiphol is bereikt: 20% minder ernstig gehinderden rond de luchthaven. Nadat dat doel is bereikt, ontstaat er ruimte voor groei, tot een maximum van 500.000. Daarbij geldt wel dat groei alleen mogelijk wordt, als de geluidbelasting verder afneemt. Ook zullen de Eerste en Tweede Kamer betrokken worden bij het besluit om de systematiek voor groei te activeren.

Van de geluidswinst die ontstaat, zal 50% ten goede komen aan de omgeving, en de andere helft ruimte bieden voor meer vluchten.