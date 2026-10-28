Nieuwsbericht 28-10-2026 | 07:30

Het kabinet wil dat nieuwkomers sneller aan het werk gaan. Om dat te stimuleren openen steeds meer azc’s zogenoemde Meedoenbalies. Bij deze balies krijgen asielmigranten informatie over het vinden van een baan, vrijwilligerswerk en taallessen. Zo kunnen zij sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Voor de uitbreiding trekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks € 5 miljoen extra uit.

Er openen dit jaar nog 12 nieuwe Meedoenbalies, waarmee het totaal op 50 komt. Onder meer de azc’s van Den Haag, Amersfoort, Emmen en Zeewolde krijgen een balie. In 2027 volgt verdere uitbreiding. Het overgrote deel van de reguliere azc’s heeft dan een Meedoenbalie.

Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie: “Ik ben blij dat we samen met het COA, gemeenten en maatschappelijke organisaties steeds meer Meedoenbalies kunnen openen in azc’s. Daarmee maken we het mogelijk dat nieuwkomers al in een vroeg stadium naar werk en participatie worden begeleid. We hebben deze mensen te lang aan de kant laten staan. Dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. Werk is de beste manier om te integreren. Op de werkvloer leer je de taal en raak je gewend aan de Nederlandse samenleving. Laten we werk dus centraal zetten en nieuwkomers in staat stellen om mee te doen.”

Van ‘meedoen’ naar betaald werk

Momenteel loopt er een onderzoek naar de werking van de huidige Meedoenbalies. De bedoeling is dat zij sterker gericht gaan worden op de ondersteuning richting betaald werk, naast de toeleiding naar vrijwilligerswerk en andere activiteiten. Daarbij hoort ook de inzet om nieuwkomers op het azc, die nog geen aansluiting hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt, ‘werkfit’ te maken en taalontwikkeling te stimuleren. De wettelijke taak voor de begeleiding naar werk van asielzoekers komt bij gemeenten te liggen zodra de regelgeving hierover is aangepast.

Regels voor werk

Op dit moment mogen asielzoekers die 6 maanden in een asielprocedure zitten betaald werk verrichten. De werkgever moet dan wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Het kabinet is van plan deze termijn te verkorten naar 3 maanden voor asielzoekers voor wie de kans groot is dat ze in Nederland mogen blijven. Zo kunnen zij sneller aan het werk en dus ook sneller integreren in de Nederlandse samenleving.

Werk en meedoen nieuwkomers

Het is de ambitie van het kabinet om binnen 4 jaar 75.000 nieuwkomers aan het werk te helpen. Om dit mogelijk te maken, hebben minister Aartsen van Werk en Participatie en minister Van den Brink van Asiel en Migratie samen de aanpak Werk en Meedoen Nieuwkomers gelanceerd. Met deze aanpak zet het kabinet in op meer inzet op werk en taal in de asielopvang, afspraken met (tekort)sectoren om meer nieuwkomers in dienst te nemen en het centraal stellen van werk in het gehele stelsel van asiel en inburgering.