Nieuwsbericht 28-10-2026 | 09:15

Het kabinet stelt € 1,2 miljard aan niet-militaire steun voor Oekraïne beschikbaar voor de komende 3 jaar. Het pakket heeft tot doel om de meest urgente noden in Oekraïne te verlichten, aan herstel en wederopbouw bij te dragen en kansen voor Nederlandse bedrijven te vergroten.

In het pakket ligt de nadruk op energie- en watersteun en het ondersteunen van het bedrijfsleven. Dat heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking woensdag aangekondigd tijdens een bezoek aan Kyiv.

"Oekraïne ligt zwaar onder vuur en gaat een hele zware winter tegemoet. Het is voor de veiligheid van ons allemaal ook van groot belang dat we de Oekraïners blijven steunen zodat ze de strijd kunnen volhouden. Daarom zet het kabinet nu een extra stap", zegt de minister.

Energie-infrastructuur

Nederland maakt daarom nog dit jaar versneld € 40 miljoen vrij voor het Ukraine Energy Support Fund voor urgent herstel en reparaties aan de energie-infrastructuur. Oekraïense energie- en watervoorzieningen zijn een steeds prominenter doelwit van de Russische luchtaanvallen, met grote schade en verwoesting tot gevolg.

Nederlandse steun maakt het mogelijk beschadigde installaties te repareren, noodvoorraden aan te leggen en gespecialiseerd personeel in de energie- en watersector te trainen. Nederland stelt ook € 55 miljoen beschikbaar voor in-kind energiesteun, zodat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland energiemateriaal van Nederlandse marktpartijen aan Oekraïense partners geleverd kan worden.

Bezoek aan Kyiv

Minister Sjoerdsma brengt het bezoek aan Kyiv samen met voorzitter Coen van Oostrom van VNO-NCW. Daar spreken zij met vertegenwoordigers van de Oekraïense overheid en met Nederlandse bedrijven die in Oekraïne actief zijn, over het versterken van zakelijke relaties, het aangaan van samenwerkingen en het wegnemen van obstakels.

Het kabinet trekt geld uit om bedrijven hierbij te helpen, ​zodat zij een grotere rol kunnen spelen bij herstel en wederopbouw en zich beter kunnen positioneren op de Oekraïense markt. Zo gaat er € 136 miljoen naar onder meer de Ukraine Partnership Facility.

Ook verruimt het kabinet de exportkredietverzekering om financiële risico’s voor bedrijven die willen exporteren naar Oekraïne te verkleinen. Zo komt er € 19,5 miljoen extra beschikbaar bovenop de bestaande faciliteit van € 60 miljoen.

Minister Sjoerdsma: “Steun voor herstel en wederopbouw kan niet wachten tot een staakt-het-vuren. Oekraïne heeft ons nu nodig. Militair, maar ook maatschappelijk en economisch. Hoe goed je het ook doet op het slagveld, energiesystemen, ziekenhuizen en voedselproductie moeten ook blijven draaien. Overheden kunnen dit niet alleen, de rol van bedrijven is daarbij cruciaal. Daarom is het goed hier samen met VNO-NCW te zijn. Bedrijven die nu instappen, bepalen mede de partnerschappen, toeleveringsketens en kansen van de toekomst.”

Voorzitter VNO-NCW Coen Van Oostrom: “Het is indrukwekkend om hier te zien hoe Oekraïne onder zware omstandigheden zijn economie draaiende houdt. Maar de wederopbouw is een enorme opgave, en Nederlandse bedrijven kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Dan moeten we wel nauw samenwerken met de Oekraïense overheid en de knelpunten voor bedrijven wegnemen. Daarover ga ik vandaag in gesprek.”

Intentieovereenkomst

Daarnaast sluiten minister Sjoerdsma en de Oekraïense minister van Economie Kravchenko een intentieovereenkomst om een bijdrage te leveren aan het Industrial Ramstein Initiatief van president Zelensky ter waarde van € 10 miljoen. Dit initiatief heeft tot doel de productiecapaciteit van Oekraïense bedrijven te herstellen en te moderniseren, via de levering van (Nederlandse) machines, apparatuur en andere goederen.

Overige steun

Nederland blijft daarnaast steun bieden aan het opsporen en ondersteunen van ontvoerde Oekraïense kinderen via de VN-organisatie UNDP en op het gebied van huisvesting, humanitaire hulp, gezondheid, geestelijke en psychosociale zorg, ontmijning, democratie en rechtsstaat en herstel van cultureel erfgoed.

Steunpakket

Met het pakket geeft het kabinet verder invulling aan de bedragen die al eerder werden toegezegd voor deze periode: € 878 miljoen aan niet-militaire steun (coalitieakkoord) en € 327 miljoen extra die op Prinsjesdag bekend werd gemaakt. Een groot deel van deze steun loopt via de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), de Wereldbank en de Europese Investeringsbank (EIB).