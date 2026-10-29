Nieuwsbericht 29-10-2026 | 10:14

Vanaf 1 november 2026 treedt de wijziging van de Wet toeristische verhuur in werking. De wetswijziging geeft gemeenten meer inzicht en mogelijkheden om op toeristische verhuur te sturen. Dit maakt gerichter optreden tegen ongewenste situaties mogelijk en helpt om een goede balans te behouden tussen toerisme, wonen en de leefbaarheid in buurten.

De wetswijziging verplicht verhuurplatforms om gegevens over kortdurende verhuur bij te houden en te delen. Gemeenten met een registratieplicht voor toeristische verhuur kunnen deze gegevens opvragen om bijvoorbeeld te controleren of een woning niet vaker wordt verhuurd dan is toegestaan.



De verplichte gegevensdeling voor online platforms geldt vanaf 1 juli 2026. Gemeenten kunnen gegevens over toeristische verhuur vanaf die datum opvragen.