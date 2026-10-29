Nieuwsbericht 29-10-2026 | 15:00

Secretaris-generaal B.E. (Bas) van den Dungen heeft bekendgemaakt dat hij uiterlijk per 1 februari 2027 het ministerie van Financiën zal verlaten. Zijn termijn van 7 jaar zit er dan op.

Van den Dungen werkt sinds 2020 als secretaris-generaal (SG) op het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, bestuurder bij Koninklijke Kentalis en directeur van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Hij begon zijn loopbaan als ambtenaar bij het ministerie van Financiën.

“Het waren bijzondere, roerige, intensieve maar vooral mooie jaren bij Financiën,” aldus Van den Dungen over zijn naderende vertrek. “Vooral omdat ik in die periode met ruim 40.000 geweldige collega’s heb gewerkt. Samen hebben we iedere dag weer ons best gedaan om Nederland voor de mensen en bedrijven een beetje beter te maken. Ook kijk ik met veel plezier terug op de samenwerking met de andere ministeries en partners binnen het Haagse en daarbuiten.”

Een SG is de hoogste ambtenaar op een ministerie. Hij of zij heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie en is eerste aanspreekpunt voor de politieke leiding van het ministerie (minister en staatssecretarissen).