Nieuwsbericht 30-10-2026 | 16:30

De ministerraad heeft op voorstel van de minister-president ingestemd met de benoeming van prof. dr. Dirk Schoenmaker tot voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij wordt de opvolger van Corien Prins die in januari 2027 afscheid neemt na 10 jaar voorzitterschap van de WRR.

Duurzame financiering en economie

Dirk Schoenmaker is momenteel hoogleraar financiering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zijn onderzoek zich richt op duurzame financiering, centrale banken en Europese integratie. Daarnaast is hij bestuurslid bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Na zijn studies rechten en economie in Rotterdam promoveerde hij aan de London School of Economics.