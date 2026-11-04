Nieuwsbericht 04-11-2026 | 13:02

Verhuurbemiddelaars herkennen discriminerende verzoeken van verhuurders voor wie ze bemiddelen steeds vaker, maar wijzen deze nog niet altijd af. Ook hebben woningzoekenden met een Marokkaans klinkende naam minder kans op het kunnen bezichtigen van een woning. Dat blijkt uit de 5e landelijke monitor naar discriminatie bij woningverhuur, die minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds 2020 wordt jaarlijks onderzocht hoe vaak discriminatie bij woningverhuur voorkomt. Met correspondentietesten wordt onderzocht of iemands afkomst, partnerkeuze of gender invloed heeft op de kans om een uitnodiging voor een bezichtiging te krijgen. Hiervoor worden reacties van fictieve woningzoekenden met elkaar vergeleken. Ook worden mystery calls ingezet. Acteurs bellen verhuurbemiddelaars en doen alsof ze verhuurders zijn die bepaalde groepen woningzoekenden willen uitsluiten.

Bewustzijn groeit

In de vorige monitor (2024/2025) werd op basis van de correspondentietesten voor het eerst geen discriminatie vastgesteld voor de onderzochte groepen. In de 5e monitor kregen woningzoekenden met een Marokkaans klinkende naam wel weer minder vaak een uitnodiging voor een bezichtiging: bij mannen was de netto-discriminatiegraad 14% en bij vrouwen 16%.

De mystery calls laten zien dat verhuurbemiddelaars vaker aangeven dat verzoeken om bepaalde groepen woningzoekenden uit te sluiten discriminerend zijn. Maar ze wijzen het niet altijd meteen af. Een totaal van 78,5% van de verhuurbemiddelaars biedt er, zo blijkt uit de nieuwe onderzoeksresultaten, direct of indirect ruimte aan. Dit is vrijwel gelijk aan de vorige monitor (2024/2025), toen het om 77,5% ging. Op de langere termijn is wel een daling zichtbaar: van 84% in 2020 naar 78,5% in de monitor 2025/2026.