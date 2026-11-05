Staatssecretaris Justitie en Veiligheid Claudia van Bruggen: “Als staatssecretaris Justitie en Veiligheid zet ik me elke dag in voor een veilig Nederland. Slachtoffers van geweld en zeden willen we dan ook zo laag mogelijk te houden. Dit neemt niet weg dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de slachtoffers die er wel zijn. Geen enkele financiële tegemoetkoming kan goedmaken wat slachtoffers en nabestaanden is aangedaan. Maar als overheid en samenleving zorgen we wel voor hulp en ondersteuning. Met deze investering zorgen we ervoor dat slachtoffers van de meest zware gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden meer financiële steun krijgen. Juist voor hen zijn de gevolgen vaak het grootst.”