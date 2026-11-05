Nieuwsbericht 05-11-2026 | 17:30

Het kabinet wil dat werken de norm wordt tijdens de inburgering. Het overgrote deel van de inburgeraars werkt nu niet en heeft een bijstandsuitkering. Minister Aartsen (Werk en Participatie) wil dat daar verandering in komt. Hij wil dat doen door statushouders te belonen die hun inburgering combineren met een baan. Zij mogen tot drie jaar langer over de inburgering doen.

Veel statushouders willen werken, maar kunnen een baan soms moeilijk combineren met de huidige inburgeringsplicht. Op dagen dat ze moeten werken, worden ze namelijk ook in de lesbanken verwacht. Gevolg is dat veel statushouders niet aan de slag zijn en in een uitkering terechtkomen. Minister Aartsen wil daarom de huidige inburgeringstermijn van 3 jaar verruimen voor inburgeraars die werken. Harde eis is wel dat zij tenminste 28 uur per week werken of hebben gewerkt. Afhankelijk van de situatie, mogen zij maximaal 3 jaar extra doen over hun inburgering. De nieuwe regels gaan gelden in 2027.

Minister Aartsen: “Werk moet de norm worden in de inburgering. Om werken mogelijk te maken verlengen we daarom de inburgeringstermijn als dat nodig is. Op je werk kom je de hele dag in aanraking met de Nederlandse taal en gewoonten. Je collega’s zijn je woordenboek. Bovendien geldt: hoe sneller mensen die hier komen aan het werk gaan, hoe groter het draagvlak om hen op te vangen in onze samenleving.”

Statushouders met kinderen

Ook statushouders die wegens de zorg voor jonge kinderen niet aan de inburgering toekomen, mogen langer inburgeren. Dat is het geval als er geen kinderopvang beschikbaar is. Dit raakt voornamelijk vrouwelijke statushouders. Om te stimuleren dat zij goed kunnen inburgeren en daarna duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, kan voor hen de termijn met maximaal 1 jaar worden verlengd.

Meer nieuwkomers aan het werk

Het is de ambitie van het kabinet dat er over 4 jaar 75.000 nieuwkomers meer aan het werk zijn dan nu. Om dit mogelijk te maken, hebben minister Aartsen van Werk en Participatie en minister Van den Brink van Asiel en Migratie samen de aanpak Werk en Meedoen Nieuwkomers gelanceerd. Met deze aanpak zet het kabinet in op meer inzet op werk en taal in de asielopvang, afspraken met werkgevers om meer nieuwkomers in dienst te nemen en het centraal stellen van werk in het gehele stelsel van asiel en inburgering.