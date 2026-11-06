Nieuwsbericht 06-11-2026 | 16:10

Het kabinet steunt met circa € 50 miljoen de ontwikkeling van 2 omvangrijke batterijparken op Aruba en Curaçao om het stroomnet op de 2 eilanden robuuster te maken voor verdere economische groei.

Minister Herbert (Economische Zaken en Klimaat) bezocht afgelopen week Aruba, Bonaire en Curaçao om de economische banden tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk te verstevigen. De minister had ontmoetingen met de premiers, gouverneurs, economieministers, ondernemers en de financiële en energiesector.

Op Curaçao was minister Herbert namens collegaminister Van Veldhoven bij de ondertekening van de batterijdeal tussen het Arubaanse electriciteitsbedrijf en de Finse batterijbouwer Wärtsilä dat het bestaande park gaat verdubbelen naar 95 megawattuur (MWh) opslag. Nederland draagt in totaal € 23 miljoen bij, waarmee tevens het stroomnet wordt aangepakt.

Ook Aruba zet met Nederlandse steun (€ 26 miljoen) in op de ontwikkeling van een nieuw batterijpark (70 MWh), waarmee het hele eiland bij stroomuitval 2 uur kan doordraaien. De bijdrage is afkomstig uit een regeling (SDE++) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).