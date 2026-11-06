Het kabinet steunt met circa € 50 miljoen de ontwikkeling van 2 omvangrijke batterijparken op Aruba en Curaçao om het stroomnet op de 2 eilanden robuuster te maken voor verdere economische groei.
Minister Herbert (Economische Zaken en Klimaat) bezocht afgelopen week Aruba, Bonaire en Curaçao om de economische banden tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk te verstevigen. De minister had ontmoetingen met de premiers, gouverneurs, economieministers, ondernemers en de financiële en energiesector.
Op Curaçao was minister Herbert namens collegaminister Van Veldhoven bij de ondertekening van de batterijdeal tussen het Arubaanse electriciteitsbedrijf en de Finse batterijbouwer Wärtsilä dat het bestaande park gaat verdubbelen naar 95 megawattuur (MWh) opslag. Nederland draagt in totaal € 23 miljoen bij, waarmee tevens het stroomnet wordt aangepakt.
Ook Aruba zet met Nederlandse steun (€ 26 miljoen) in op de ontwikkeling van een nieuw batterijpark (70 MWh), waarmee het hele eiland bij stroomuitval 2 uur kan doordraaien. De bijdrage is afkomstig uit een regeling (SDE++) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Minister Van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei): “Het verduurzamen en weerbaarder maken van het energiesysteem op de eilanden is van groot belang. Het is bedoeld voor projecten die nog niet commercieel rendabel zijn. Zo komt het geld terecht waar het de meeste impact heeft: bij een energiesysteem dat klaar is voor de toekomst.”
Tijdens het bezoek sprak minister Herbert met de eilanden verder over het verbreden van hun economieën, die nu nog sterk leunen op toerisme. Zo werken Aruba en Curaçao aan het transformeren van omvangrijke raffinaderijterreinen die ruimte kunnen bieden aan nieuwe, innovatieve bedrijven en werkgelegenheid.
Het kabinet wil de eilanden ondersteunen bij het verbreden van hun economieën met de oprichting van het Economisch Groeiplatform Carib. Inzet is om toegang tot kapitaal te verbeteren en onderlinge samenwerking tussen eilanden te stimuleren. Tijdens het bezoek ging de minister hierover in gesprek met bestuur en bedrijfsleven.
Op Bonaire bezocht de minister het Prinses Catharina-Amalia Space Innovation Park, waar het Galileo Sensor Station sinds dit voorjaar actief is. Het station ondersteunt het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo en draagt niet alleen bij aan de strategische autonomie van het Caribisch gebied, Nederland en Europa, maar biedt ook nieuwe kansen voor hightech-werkgelegenheid op het eiland.
Minister Herbert was de eerste economieminister die sinds 2016 Bonaire en Aruba aandeed: “Ik kijk terug op een goed bezoek en heb gezien dat gewerkt wordt aan het verbreden van de eiland-economieën. Duurzame groei is niet alleen goed voor de eilanden zelf, maar ook voor Nederland. Ik kijk daarom uit naar een productieve samenwerking waarin het gezamenlijk benutten van economische kansen centraal staat.”