De geopolitieke ontwikkelingen hebben de noodzaak van een slimme en sterke krijgsmacht helder gemaakt. Na jaren van krimp en krapte met alle gevolgen van dien, beschikt de krijgsmacht weer over de mogelijkheden om te groeien. Dit gaat niet vanzelf en vraagt om veranderingen in gedrag, werkwijze en sturing. Het ministerie als geheel moet soepel, sterk en wendbaar worden. Het stelt de organisatie voor grote uitdagingen op elk gebied. De plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) vervult als lid van de Bestuursraad een belangrijke rol in de realisatie van deze opgave. De focus ligt hierbij op de defensie-brede bedrijfsvoeringsprocessen vanuit een bestuurlijk perspectief. Naast ervaring met bedrijfsvoering vraagt dit om een brede kijk op organisatieontwikkeling en om veranderkracht.

Rosanne Stotijn is politicoloog en werkte onder meer als Directeur Bedrijfsvoering en Evaluatie bij Defensie, Chief Change Officer bij de Sociale Verzekeringsbank en Managing consultant bij Berenschot. Ze is sinds 2 december 2024 directeur Bedrijfsvoering en Evaluatie bij het directoraat-generaal Beleid van het ministerie van Defensie.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep.