Het energiesysteem in Nederland verandert in toenemend tempo en dat heeft grote invloed op de samenleving en de economie. Als onafhankelijk toezichthouder ziet het Staatstoezicht op de Mijnen erop toe dat energiewinning en het benutten van de ondergrond veilig plaatsvinden, met oog voor mens en milieu. De IGM (tevens voorzitter collegiaal bestuur) geeft hier leiding aan en zorgt voor duidelijke prioritering. Ook onderhoudt hij de contacten met departementen, andere toezichthouders, de energiesector en andere sectoren, kennisinstellingen, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en bewoners.

Mr. F.J. (Frank) van Diepenbeek nam vanaf 2024 diverse functies waar, waaronder zijn huidige functie van hoofdingenieur-directeur Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat. Ook was hij directeur Wegen en Verkeersveiligheid/plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tot 2024 was hij programma-directeur-generaal Herstelbeleid bij het programma-directoraat-generaal Herstel Toeslagen bij het ministerie van Financiën. Eerder was hij onder andere directeur Omgeving en dienstverlening en plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en vervulde hij verschillende managementposities bij de Douane.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep.