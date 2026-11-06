Nieuwsbericht 06-11-2026 | 13:45

Het wordt mogelijk om crimineel vermogen effectiever af te pakken, ook zonder dat een verdachte is veroordeeld voor een misdrijf of als geen verdachte in beeld is. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid mee ingestemd het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Confiscatierichtlijn naar de Tweede Kamer te sturen. De adviezen van de Raad van State zijn in het wetsvoorstel verwerkt.

Minister Van Weel: “We moeten voorkomen dat misdaad kan lonen. Het criminele vermogen staat daarom centraal in de nieuwe confiscatieprocedure die wordt geïntroduceerd met dit wetsvoorstel. Dure spullen die zijn betaald met crimineel geld kunnen ook worden afgepakt zonder dat een verdachte hoeft te zijn veroordeeld. Zo kunnen we effectiever afpakken.”

Europese samenwerking

In 2024 zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om crimineel vermogen effectiever af te pakken. Om aan deze afspraken te voldoen, wordt ook de Nederlandse wet aangepast. Door de strafrechtelijke procedures binnen de EU beter op elkaar af te stemmen, kunnen lidstaten bovendien makkelijker samenwerken. Ook gaan de nationale bureaus voor de ontneming van crimineel vermogen nauwer samenwerken.

Adviezen Raad van State verwerkt

De Raad van State adviseerde onder meer om het toepassingsbereik van de confiscatieprocedure en de verhouding tot de strafprocedure beter te motiveren. Naar aanleiding van het advies is de toelichting bij het wetsvoorstel aangevuld. Daarnaast is in het wetsvoorstel verduidelijkt dat de procedure ziet op waardevolle spullen, namelijk die verband houden met een strafbaar feit waarmee aanzienlijk economisch voordeel kan worden behaald. Ook adviseerde de Raad van State om hoger beroep mogelijk te maken tegen een rechterlijke beslissing op basis waarvan het criminele vermogen kan worden afgepakt. Deze adviezen zijn verwerkt in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.