Nieuwsbericht09-11-2026 | 10:56

De asielinstroom van week 45, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg circa 790.
 
De totale asielinstroom is als volgt onderverdeeld:
•      550 eerste aanvragen,
•      200 ingereisde nareizigers (excl. 8EVRM),
•      40 overige aanvragen, bestaande uit herhaalde aanvragen, hervestiging en herplaatsing.
 
De cijfers zijn afgerond op 10-tallen en betreffen voorlopige cijfers en kunnen marginaal afwijken.
De definitieve asielcijfers en asieltrends worden maandelijks gepubliceerd op de website van de IND.
 