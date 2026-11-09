Nieuwsbericht 09-11-2026 | 16:00

Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) wil dat vier dagen werken de norm wordt voor statushouders die inburgeren. Te veel statushouders werken niet en krijgen een bijstandsuitkering. Aartsen ondertekende vandaag met werkgeversorganisaties afspraken die ervoor moeten zorgen dat veel meer nieuwkomers aan het werk gaan. Nu knellen inburgeringslessen overdag vaak met de behoefte van werkgevers om statushouders voltijds in te zetten. De minister wil daarom dat deze lessen zoveel mogelijk buiten de werktijden om plaatsvinden.

Een vijfde van alle bijstandsontvangers is statushouder of voormalig statushouder.

"Nieuwkomers zitten nu vast in een systeem dat niet gericht is op werk. Eerst in een azc en daarna in een uitkering. Dat wil ik veranderen. Dit zijn mensen met talenten die aan de slag willen. Die kunnen bijdragen. We hebben ook iedereen nodig op onze arbeidsmarkt. Werk moet voor nieuwkomers de norm worden", aldus minister Aartsen.

Het is de ambitie van het kabinet dat er over vier jaar 75.000 nieuwkomers meer aan de slag zijn dan nu. Om dit mogelijk te maken, hebben minister Aartsen en minister Van den Brink (Asiel en Migratie) de aanpak Werk en Meedoen Nieuwkomers gelanceerd. Met deze aanpak zet het kabinet onder meer in op meer inzet op werk en taal in de asielopvang en het centraal stellen van werk in het gehele stelsel van asiel en inburgering.

Werk en taal combineren

Aartsen wil in gesprek met taalaanbieders en gemeenten over welke aanpassingen nodig zijn om inburgeringstrajecten zo vorm te geven dat inburgeraars vier dagen per week kunnen werken en tegelijkertijd goed de taal kunnen leren. Hij wil ook dat er meer taal geleerd wordt op de werkvloer, zodat werk en taal gecombineerd kunnen worden. Inburgeraars die tenminste 28 uur per week werken en niet afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, krijgen langer de tijd om het inburgeringsexamen te halen als dat nodig is.

Minister Aartsen wil er daarnaast voor zorgen dat asielzoekers met een kansrijke aanvraag al gelijk na binnenkomst kunnen starten met het leren van de taal, gericht op werk en meedoen. Zij krijgen een intensief taaltraject met daarin aandacht voor de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt. Diverse azc’s gaan hier het komend jaar mee starten. Aanvullend komt de online zelfstudiemodule ‘Meedoen in Nederland’ beschikbaar. Kansrijke asielzoekers kunnen via deze e-learning zelfstandig de taal leren en bekend raken met de Nederlandse maatschappij.

Matchen op banen

Het kabinet wil ook beter in beeld brengen wat de talenten en vaardigheden van nieuwkomers zijn. Werkgevers kunnen hen dan beter matchen op banen. Een aantal gemeenten krijgt het komend jaar bij wijze van proef extra middelen waarmee zij bijvoorbeeld een jobhunter kunnen inzetten op het azc. Volgend jaar gaan ook meer gemeenten statushouders begeleiden naar een startbaan, bij voorkeur in tekortsectoren. Een proef om meer vrouwelijke statushouders aan het werk te helpen wordt uitgebreid.

Afspraken kabinet en werkgevers

Om meer nieuwkomers aan het werk te krijgen, is het belangrijk dat werkgevers meer werkplekken openstellen. Hiervoor heeft minister Aartsen vandaag een belangrijke stap gezet. Met MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN ondertekende hij een verklaring waarin het kabinet en de werkgeversorganisaties beloven er samen alles aan te doen om meer nieuwkomers sneller een plek te geven op de arbeidsmarkt. Zodat het doel van 75.000 nieuwkomers extra aan het werk kan worden bereikt over vier jaar. De komende periode werken zij deze afspraken nader uit in deals per sector.