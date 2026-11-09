Nieuwsbericht 09-11-2026 | 08:08

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft nog eens 5 locaties aangewezen waar met hulp van het Rijk de bouw van in totaal zo’n 25.000 woningen versneld gaat worden. Het gaat om locaties in de gemeenten Assen, Best, Middelburg/Vlissingen/Veere, Roosendaal en Zuidplas waar in totaal ruim 50.000 woningzoekenden een huis kunnen vinden.

Het aantal nationaal grootschalige woningbouwlocaties komt hiermee op 31 locaties, één meer dan afgesproken in het coalitieakkoord. Voor Drenthe en Zeeland zijn het de eerste nationaal grootschalige woningbouwlocaties. Alle provincies hebben nu minimaal één locatie. Op deze 31 locaties komen in totaal ruim 400.000 woningen die tot en met 2040 versneld gebouwd gaan worden. Minister Boekholt-O’Sullivan: “Te veel mensen zijn op zoek naar woonruimte. Daarom moeten we op volle toeren bouwen en plannen sneller uitvoeren. Op deze 5 locaties hebben gemeenten goede plannen om snel uit de startblokken te komen. Het kabinet gaat daarbij helpen. Tienduizenden mensen kunnen in deze nieuwe wijken een thuis vinden.” De nationaal grootschalige woningbouwlocaties zijn een belangrijk onderdeel van het Actieplan versnelling woningbouw om meer, sneller en beter woningen te bouwen. Op deze 31 locaties helpt het Rijk gemeenten om de woningbouw te versnellen, onder meer door belemmeringen weg te nemen en gemeenten onder meer financieel te ondersteunen.

3500 tot 6000 woningen per locatie In Assen komen in Kloosterveen, Stadskwartier en Zuidoost circa 5000 tot 6000 woningen. In Stadskwartier verandert een verouderd bedrijventerrein in een levendige woonwijk en in Kloosterveen wordt de nieuwbouwwijk verder uitgebreid. In de stationsomgeving en noordwestkant van Best gaat het om zo’n 3500 huizen. Rond het station komen de meeste woningen vanwege de nabijheid van voorzieningen, werkgelegenheid en openbaar vervoer. In het Zeeuwse Walcheren komen in en rond Middelburg, Vlissingen en Veere ongeveer 5000 tot 6000 woningen. Middelburg breidt in noordoostelijke richting uit en ook tussen Middelburg en Vlissingen komen woningen. Vlissingen bouwt vooral binnen de bestaande stad. In Roosendaal komen in de spoorzone 5000 tot 6000 woningen. Op voormalig bedrijfsterreinen vlakbij het station komen woningen, voorzieningen en bedrijven. In Cortelande in het Zuid-Hollandse Zuidplas komt een heel nieuw dorp met tot 2040 ongeveer 6000 woningen.

Nota Ruimte De 31 nationaal grootschalige woningbouwlocaties voor de periode tot en met 2040 staan in de Nota Ruimte die het kabinet later deze maand presenteert. Hierin staat de visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland voor de komende decennia. Bij de selectie van deze laatste 5 grootschalige woningbouwlocaties is rekening gehouden met zaken als werkgelegenheid, ruimte op het stroomnet en spreiding over het land. Op deze locaties is geen extra geld vanuit het Rijk nodig voor bereikbaarheid. De 31 locaties zijn samen goed voor ruim 40% van het totaal aantal woningen dat de komende jaren nodig is. Samen met de overige 60%, van kleinschaliger locaties tot transformaties en een straatje erbij aan de rand van een dorp of stad, zijn er genoeg woningbouwplannen om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Inzet is om voor deze plannen zo snel mogelijk vergunningen te verlenen om te starten met de bouw.

Vergroot afbeelding Kaart van Nederland met 31 nationaal grootschalige woningbouwgebieden Beeld: © Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Infographic uitgeschreven als tekst De infographic toont op een kaart van Nederland de 31 nationaal grootschalige woningbouwgebieden. In deze gebieCortelande versneld ruim 400.000 nieuwe woningen gebouwd tot en met 2040. Het Rijk voert hier extra regie in regio’s met de grootste druk op de woningmarkt. De gebieden zijn onderdeel van regionale verstedelijkingsstrategieën en dragen bij aan de landelijke doelstelling om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om de volgende 31 woningbouwgebieden: Groningen Suikerzijde Groningen Stadshavens Eindhovense Internationale Knoop-XL Brabantse Stedenrij Rotterdam Oostflank Den Haag CID Binckhorst Oude Lijn Utrecht Groot Merwede & Rijnenburg Haven-Stad MRA West MRA Oost Nijmegen Kanaalzone Nijmegen Stationsgebied Zwolle Spoorzone Amersfoort Spoor- en A1-zone Arnhem Spoorzone-Oost Regio Foodvalley Alkmaars Kanaal Apeldoorn Binnenstad, Spoor- en Kanaalzone Helmond Centrum+ Spoorzone Hengelo-Enschede Deventer Centrum, Schil en Keizerslanden Haarlem Schalkwijk Leeuwarden Middelsee-Spoordok Maastricht Spoorzone Weert Spoorzone Assen Kloosterveen, Stadskwartier en Zuidoost Best Stationsomgeving & Noordwestrand Middelburg, Vlissingen en Veere Roosendaal Spoorzone Zuidplas Cortelande

