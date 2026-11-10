Gerbert Kunst verlaat per 1 maart 2027 de post van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad. De uitzending wordt op zijn verzoek, vanwege privéomstandigheden voortijdig beëindigd. Gerbert Kunst was vanaf 15 mei 2025 aangesteld als de Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Gerbert Kunst: “De afgelopen jaren heb ik in het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen ervaren hoe je vanuit verbinding en gelijkwaardigheid tot resultaten komt. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Vanuit de sterke overtuiging dat we met vier landen in het Koninkrijk als gelijkwaardige partners meer kunnen bereiken dan ieder alleen. Samen met mijn collega’s bij de Vertegenwoordigingen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg, heb ik me ingezet voor onder meer versterking van economische ontwikkeling, ondersteunen van kwetsbare maatschappelijke sectoren en onderwerpen als voedselzekerheid, duurzaamheid en crisisbestendigheid. De warme banden die ik met velen in alle drie de landen heb ontwikkeld, neem ik voor altijd mee. Maar, soms zijn er onverwachte wendingen in het leven waardoor ik me genoodzaakt voel weer terug te keren naar Nederland.”
Barbera Wolfensberger, directeur generaal Koninkrijksrelaties:
“Het is ontzettend jammer dat Gerbert voortijdig afscheid neemt van de post in Willemstad. Ik waardeer het enorm dat hij zich bereid toonde om zijn vertrek met een aantal maanden uit te stellen. Ik heb Gerbert leren kennen als bevlogen man met hart voor het Koninkrijk en een belangrijke verbinder voor onze partners bij de overheden, bedrijven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld.”
Plaatsvervangend Vertegenwoordiger op Aruba, Curaçao en Sint Maarten Marieke van der Linden, neemt vanaf 1 maart de rol van Vertegenwoordiger waar. Vanwege de vroegtijdige terugkeer is van beide kanten gekeken naar een nieuwe functie in Nederland. Gerbert Kunst wordt per 1 maart de nieuwe directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) en tevens Clusterdirecteur Bestuursondersteuning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.