Gerbert Kunst: “De afgelopen jaren heb ik in het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen ervaren hoe je vanuit verbinding en gelijkwaardigheid tot resultaten komt. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Vanuit de sterke overtuiging dat we met vier landen in het Koninkrijk als gelijkwaardige partners meer kunnen bereiken dan ieder alleen. Samen met mijn collega’s bij de Vertegenwoordigingen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg, heb ik me ingezet voor onder meer versterking van economische ontwikkeling, ondersteunen van kwetsbare maatschappelijke sectoren en onderwerpen als voedselzekerheid, duurzaamheid en crisisbestendigheid. De warme banden die ik met velen in alle drie de landen heb ontwikkeld, neem ik voor altijd mee. Maar, soms zijn er onverwachte wendingen in het leven waardoor ik me genoodzaakt voel weer terug te keren naar Nederland.”