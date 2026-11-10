Nieuwsbericht 10-11-2026 | 16:35

Op dinsdag 10 november ontving minister-president Jetten, Eerste Minister De Wever van België, Premier Frieden van Luxemburg en minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de Benelux Top, die dit jaar in Maastricht werd georganiseerd onder Nederlands voorzitterschap.

De top begon in de Sint Janskerk met een gesprek tussen de drie premiers over het versterken van de samenwerking in Benelux- en EU-verband. Hierna gingen de drie premiers in gesprek met studenten van de Universiteit van Maastricht. Deze Town Hall werd georganiseerd met Studio Europa.

Aansluitend ontving premier Jetten minister-president Wüst van Noordrijn-Westfalen. De vier regeringsleiders spraken kort met elkaar over de Europese economie, waarna zij een bezoek brachten aan de Benelux innovatiemarkt. Op deze innovatiemarkt ontmoetten zij professionals over Benelux-projecten op het gebied van veiligheid, economische samenwerking en grensoverschrijdend autonoom wegvervoer.

De Benelux Top werd afgesloten met een werkdiner. Tijdens dit diner spraken de premiers met CEO’s van Nederlandse multinationals over kansen en uitdagingen op de Europese interne markt.

Op de Top werd door de drie Benelux-premiers een diplomatieke verklaring overeengekomen waarin wordt teruggeblikt op resultaten van de Benelux samenwerking in 2026 en vooruitgeblikt op de samenwerking in 2027.