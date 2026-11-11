Samenwerkingsverbanden die kennis over duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen (LLO) verder willen ontwikkelen, kunnen vanaf 16 november weer subsidie aanvragen via de Expeditie-regeling. Voor dit aanvraagtijdvak is € 30 miljoen beschikbaar. Daarvan is € 8 miljoen specifiek bedoeld voor projecten rondom het voorkomen en verminderen van belastende werkzaamheden.
Aanvragen indienen kan tot en met 4 december 2026, 17.00 uur.
Doel van de Expeditie-regeling
Doel van de regeling is om meer onderzochte én toepasbare interventies en methoden te ontwikkelen. Projecten onderzoeken waarom en wanneer een bepaalde maatregel werkt of maken bestaande kennis uit de wetenschap beter toepasbaar. Andere bedrijven en organisaties kunnen met die kennis beter te weten komen welke maatregelen nuttig zijn als ze willen investeren in duurzame inzetbaarheid of leven lang ontwikkelen. Het kan gaat om projecten op de volgende thema’s:
- Veiliger, gezonder en vitaler werken;
- Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
- Leven lang ontwikkelen;
- Eigen regie op de loopbaan.
In dit tijdvak is er extra geld beschikbaar voor projecten die aan de slag gaan met het voorkomen of verlichten van belastende werkzaamheden.
Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor projecten die aansluiten bij concrete vraagstukken uit de praktijk. Daarbij staat de werkende zelf of de inrichting van het werk centraal.
Een subsidieaanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband waarin zowel praktijkorganisaties als een onderzoeksinstelling vertegenwoordigd zijn. Denk bij praktijkorganisaties bijvoorbeeld aan O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheverenigingen en bedrijven. De betrokken onderzoeksinstelling mag zowel publiek als privaat zijn.
Welke projecten komen in aanmerking?
Projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op methoden voor het verminderen van werkdruk, of voor het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers of het bevorderen van gezond en vitaal werken. Daarbij wordt niet alleen onderzocht welke maatregelen effectief zijn, maar ook hoe andere organisaties deze kennis kunnen toepassen. De resultaten worden na afloop gedeeld via onder meer publicaties op de website van UVB, kennissessies en thematafels.
Budget en looptijd
Per project kan € 750.000 tot € 3 miljoen subsidie worden aangevraagd. Cofinanciering is niet nodig. Projecten kunnen een looptijd hebben van 1 tot 4 jaar.
Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure staat op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.