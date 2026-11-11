Nieuwsbericht 11-11-2026 | 10:02

Samenwerkingsverbanden die kennis over duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen (LLO) verder willen ontwikkelen, kunnen vanaf 16 november weer subsidie aanvragen via de Expeditie-regeling. Voor dit aanvraagtijdvak is € 30 miljoen beschikbaar. Daarvan is € 8 miljoen specifiek bedoeld voor projecten rondom het voorkomen en verminderen van belastende werkzaamheden. Aanvragen indienen kan tot en met 4 december 2026, 17.00 uur.

Doel van de Expeditie-regeling

Doel van de regeling is om meer onderzochte én toepasbare interventies en methoden te ontwikkelen. Projecten onderzoeken waarom en wanneer een bepaalde maatregel werkt of maken bestaande kennis uit de wetenschap beter toepasbaar. Andere bedrijven en organisaties kunnen met die kennis beter te weten komen welke maatregelen nuttig zijn als ze willen investeren in duurzame inzetbaarheid of leven lang ontwikkelen. Het kan gaat om projecten op de volgende thema’s:

Veiliger, gezonder en vitaler werken;

Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;

Leven lang ontwikkelen;

Eigen regie op de loopbaan.

In dit tijdvak is er extra geld beschikbaar voor projecten die aan de slag gaan met het voorkomen of verlichten van belastende werkzaamheden.