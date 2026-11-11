Nieuwsbericht 11-11-2026 | 14:58

Staatssecretaris Eric van der Burg van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt van 12 tot en met 18 november een werkbezoek aan de Bovenwindse eilanden. De viering van Statia Day 2026 en de herdenking van 250 jaar First Salute evenals de Kingdom Summit, staan tijdens het werkbezoek centraal. Naast de staatssecretaris zijn ook koning Willem-Alexander en minister-president Rob Jetten bij de viering van Statia Day 2026.

Het bezoek start op donderdag 12 november op Saba met een overleg met het eilandsbestuur. Daarnaast spreekt de staatssecretaris met de 4 nieuwe domeinmanagers die aan de slag zijn gegaan na de reorganisatie van het Openbaar Lichaam. Verder ontmoet hij de leden van de Youth Council en bekijkt hij de vorderingen bij de bouw van de nieuwe haven bij Black Rocks. Tot slot bezoekt hij Hell’s Gate Farm waar gewerkt wordt aan het verhogen van de voedselzekerheid op Saba. Dit project komt mede tot stand met financiering uit de publieke pijler van het CariFoodFund.

Op Sint Maarten woont staatssecretaris Van der Burg de opening bij van het jaarlijkse Beat the Marines Junior evenement. Dit is een sportief evenement voor jongeren dat georganiseerd wordt door het Mariniersdetachement in Sint Maarten. Verder brengt de staatssecretaris een bezoek aan gouverneur Baly en spreekt hij minister-president Luc Mercelina. De toeristische sector is een belangrijke economische pijler op Sint Maarten, maar legt tegelijkertijd een hoge druk op voorzieningen. Tijdens een bezoek aan de Cruise Terminal hoort de heer Van der Burg meer over de ontwikkelingen van deze sector in het licht van duurzame economische ontwikkeling. Bij het Sint Maarten Development Fund reikt staatssecretaris Van der Burg een cheque uit aan een van de projecten die een subsidie ontvangen van het ministerie van BZK voor projecten gericht op sociaalmaatschappelijke ontwikkeling.

Vanaf Sint Maarten reist de heer Van der Burg door naar Sint Eustatius. Hier woont hij de viering bij van Statia Day en begeleidt hij de Koning bij zijn tweedaagse programma. Tijdens de ceremonie op 16 november, wordt herdacht dat de Verenigde Staten 250 jaar geleden op Sint Eustatius voor het eerst internationaal erkend zijn als onafhankelijke natie. Daarmee is het eiland onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Verenigde Staten. Tijdens de jaarlijkse viering van Statia Day, staan de cultuur, geschiedenis, identiteit en veerkracht van de Statiaanse gemeenschap centraal. Tijdens zijn verblijf op Statia bezoekt de staatssecretaris diverse projecten die onderdeel uitmaken van de Regio Deal Statia waaronder de renovatie van de Botanische Tuin en Madam Theatre. Samen met de koning bezoekt hij onder meer de batterijen Amsterdam en Rotterdam en woont de opening bij van het museum bij Fort Oranje waar stil gestaan wordt bij de geschiedenis van het slavernijverleden.

Op 17 en 18 november sluit de staatssecretaris het werkbezoek af met deelname aan de Kingdom Summit op Sint Maarten. Tijdens dit bestuurlijk overleg tussen de regeringen van de 4 landen van het Koninkrijk staat het versterken van de samenwerking tussen de 4 landen centraal.