Nieuwsbericht 13-11-2026 | 19:30

De adviescommissie Duurzaam corporatiestelsel gaat onderzoeken hoe de financiële situatie van woningcorporaties op de lange termijn versterkt kan worden. In 2027 brengt de commissie advies uit aan het kabinet. De ministerraad heeft ingestemd met de start van de werkzaamheden.

Doel is om ervoor te zorgen dat corporaties hun belangrijke rol in de volkshuisvesting kunnen blijven vervullen. De corporaties lopen binnen 10 jaar tegen de grenzen aan van hun leencapaciteit binnen het huidige stelsel, terwijl huurinkomsten de kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer van betaalbare woningen steeds minder dekken.

Woningcorporaties moeten vanaf 2029 per jaar 30.000 sociale huurwoningen en 5000 middenhuurwoningen bouwen. In de Nationale Prestatieafspraken (NPA) is vastgelegd dat corporaties de komende 10 jaar € 115 miljard investeren in nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Voor de korte termijn nam het kabinet al maatregelen om de investeringscapaciteit van corporaties te vergroten. Daarmee kan de sector de komende jaren blijven investeren, maar voor de langere termijn is een duurzamer financieringsmodel nodig.

De adviescommissie Duurzaam corporatiestelsel bestaat uit 8 leden met ervaring in de volkshuisvesting, wetenschap, financiën en het openbaar bestuur. Zij zijn voorgedragen vanwege hun bestuurlijke, financiële, wetenschappelijke of juridische kennis. Het gaat naast voorzitter Eric Wiebes om Marieke Bolhaar, Paulus Jansen, Anke Klein, Karin Laglas, Gerard van Olphen, Maarten van Poelgeest en Martin van Rijn.