Nieuwsbericht 13-11-2026 | 23:54

In Hierden (gemeente Hardewijk, provincie Gelderland) is voor de derde keer in een week vogelgriep vastgesteld. Deze keer is dat bij een eenden- en legpluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 6.000 eenden en 13.000 legkippen op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het betreffende bedrijf in Hierden is in juni 2022 eerder geruimd vanwege een vogelgriepbesmetting.

Vervoersverbod

Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 kilometer, en een bewakingszone van 10 kilometer. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie liggen twee andere pluimveebedrijven zijn reeds geruimd naar aanleiding van besmettingen op 9 en 11 november 2026. In de 3-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 14 pluimveebedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom de besmetting in 9 en 11 november jl.

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).